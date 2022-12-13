Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS

Мы обратились в минздрав за объяснениями Фото: Мария Бакланова

Недавно власти уведомили жителей Удмуртии в том, что через привычный портал IGIS больше нельзя будет записаться к врачу. Известие об этом многие пациенты сразу восприняли в штыки, сделав вывод, что их лишают удобного сервиса, не предлагая взамен достойной альтернативы. Об этом граждане довольно резко высказывались в социальных сетях.

Так, согласно проведенному опросу, порталом IGIS пользовались более 80% жителей.

Опрос проводился 8 декабря 2022 года в группе IZHLIFE | Новости Ижевска | Ижлайф ВКонтакте, проголосовали 314 человек

Отметим, что изначально сообщалось об отключении от IGIS в течение двух недель, однако многие пациенты уже не могут воспользоваться этим сервисом. Ситуацию прокомментировала команда сайта.

«Многолетнее сотрудничество с минздравом Удмуртии по проекту записи на прием к врачу, судя по многочисленным появившимся публикациям в прессе, внезапно прекратилось. Как следует из информации в СМИ, в Удмуртской Республике внедряется новая информационная система (РТ МИС), которая должна быть введена в строй в 2023 году, при этом больницы Удмуртии от сервиса “IGIS: Запись на прием к врачу” будут отключены», – гласит обращение оператора портала IGIS ООО НПП «Ижинформпроект».

По этой информации сам оператор не получил пояснений ни о порядке перехода на новую информационную систему, ни о причинах прекращения сотрудничества с IGIS. При этом разработчики портала заявили, что технических сложностей по интеграции портала IGIS с новой информационной системой нет.

За пояснениями мы обратились в минздрав Удмуртии.

«Коллектив “Ижинформпроекта” вышел с инициативой о разработке такого сервиса достаточно давно, и на тот момент это было прорывное решение для Удмуртии. Вместе с руководителем компании его отрабатывали специалисты республиканского медицинского информационно-аналитического центра. Для того времени они создали уникальный продукт, но в связи с тем, что требования к предоставлению госуслуг изменились, запись на прием к врачу как госуслуга должна быть обеспечена с использованием государственных информационных ресурсов. К сожалению, ИГИС – это частная разработка, и к государственным информационным ресурсам она никакого отношения не имеет. Поэтому на сегодняшний день определен единый портал, где граждане могут получить весь комплекс государственных услуг. Не только запись к врачу, но и образовательные, и социальные услуги», – объясняет первый замминистра здравоохранения Удмуртии Елена Сычева.

Также, по словам замминистра, организацию не только уведомили в том, что от портала отказываются, но ее руководству предлагали несколько вариантов дальнейшего взаимодействия, ни один из которых, к сожалению, не был принят.

«О том, что IGIS постепенно будет отключен, мы разговаривали еще два года назад. В течение этого времени мы встречались с руководством “Ижинформпроекта” и обговаривали возможные формы сотрудничества», – рассказала Анастасия Утева, директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра минздрава Удмуртии.

В минздраве также пояснили, что изначально планировалось осуществить плавный переход на новую систему записи, но так как достигнуть соглашения с командой IGIS не получилось, удмуртский портал самозаписи подключили сразу.

«Мы долго не могли уйти от нашей исторически сложившейся системы, но сейчас это произошло в рамках перехода на новую информационную систему. На уровень федеральной электронной регистратуры мы переключились в ночь с 11 на 12 декабря. Региональный портал медицинских услуг – это не что иное как встроенный модуль нашей новой информационной системы, поэтому он тоже заработал в это время», – говорит первый замминистра здравоохранения Удмуртии Елена Сычева.

Отметим, что администрация IGIS выражала сомнения в способности новой системы принять сразу всю нагрузку, но в Республиканском медицинском информационно-аналитическом центре сообщили, что мощности портала хватит для стабильной работы.

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