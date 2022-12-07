Александр Бречалов прокомментировал отказ Удмуртии от портала ИГИС и отсутствие специалистов в больницах

В Удмуртии стало больше врачей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня во время прямого эфира глава республики Александр Бречалов объяснил почему в Удмуртии убрали возможность записи к врачу через ИГИС, а также прокомментировал отсутствие врачей в больницах.

«ИГИС – частная компания. Начиная от персональных данных, заканчивая техническим сбоем, мы вряд ли на что-то можем повлиять. На федеральном уровне принято решение осуществлять запись на госуслугах. Сложный переходный период, это все понятно, но точно понимаем, что это будет удобнее», – заявил он.

Горожане пожаловались не только на запись к врачу, но и на отсутствие специалистов в больницах. Бречалов пояснил, что держит эту проблему на контроле. Проводятся опросы пациентов в очередях. При этом большая часть опрошенных сказали, что проблем нет и лишь 2 или 3 человека не согласились с ними.

Согласно статистике, с начала 2020 года в республике стало на 628 врачей больше: 2020 год – 6150 врачей, 2022 – 6778 на сегодняшний день.

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