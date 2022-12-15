Новогодние мероприятия в Ижевске: куда сходить с детьми во время каникул

В Ижевске пройдут театральные и игровые представления. Фото: gorodzovet.ru

В столице Удмуртии в в честь Нового Года пройдет много мероприятий для детей, где можно будет прекрасно провести время всей семьей. Расскажем о них в нашей праздничной афише.

СПЕКТАКЛЬ «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»

Красочное яркое представление по известной русской народной сказке с шутками, танцами, песнями и чудесами.

Дата: 21 – 30 декабря 2022 года

Место: Удмуртский драматический театр

Цена: 400 рублей

0+

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ТЕРРИТОРИЯ ВОЛШЕБСТВА»

Световое шоу, сказочные герои, Дед Мороз, атмосфера чуда и праздника. Зрители не только увидят представление, но и сами смогут стать настоящими волшебниками.

Дата: 24 декабря 2022 – 5 января 2023

Место: Республиканский дом народного творчества на ул. Коммунаров

Цена: 350 рублей

0+

КОНЦЕРТ «ХОРОВОД НОВОГОДНИХ СКАЗОК»

В музыкальном празднике примут участие хоровые коллективы Ижевской детской филармонии – лауреаты всероссийских и международных фестивалей: хоры девочек «Зарянки» и «Акварель», хор мальчиков.

Дата: 25 декабря 2022

Место: Детская школа искусств № 2 имени П.И. Чайковского города Ижевска

Цена: 350-400 рублей

0+

СКАЗКА «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

Волшебная сказка для взрослых и детей о выросших Кае и Герде, у которых уже появились дети. Именно малыши и попадут в мир Снежной королевы.

Дата: 2 января 2023

Место: ДК «Аксион»

Цена: 300-700 рублей

0+

СИНИЙ ТРАКТОР В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА

Новогоднее музыкальное развивающее шоу от создателей сериала «Фиксики» для детей 2-6 лет. По сценарию Синий Трактор потерялся, и помочь ему в поисках дома вызываются его новые друзья – мальчик Петя, Профессор и девочка Маня. Злодеев не будет, только веселье, игры со зрителями, и никаких границ между залом и сценой.

Дата: 2 января 2023

Место: ДК «Металлург»

Цена: 800 – 1900 рублей

0+

СПЕКТАКЛЬ «МАУГЛИ»

Известная сказка о мальчике, которого воспитали волки. У него были и друзья, и враги…

Дата: 4 января

Место: Русский драматический театр Удмуртии

Цена: 400 рублей

6+

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ПРОДЕЛКИ МАЛЕНЬКОЙ КОЛДУНЬИ»

Готовы отпустить фантазию в полет и отправиться в волшебную страну, чтобы творить чудеса вместе с актерами? Тогда посмотрите спектакль, где Маленькая колдунья учится волшебству.

Дата: 6 января

Место: Русский драматический театр Удмуртии

Цена: 400 рублей

0+

КОНЦЕРТ «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

Сказка будет хоть и известная, да на новый лад! В новогоднюю пору всех ждут приятные сюрпризы и подарки. В концерте принимают участие солисты филармонии.

Дата: 25 декабря 2022 – 5 января 2023

Место: Удмуртская государственная филармония

Цена: 200-500 рублей

0+

Источник: gorodzovet.ru

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Огни на главной елке Ижевска зажгутся вечером 16 декабря

Погода в Ижевске 15 декабря: снег от небольшого до умеренного и до -8 градусов

Детский психолог дала советы по написанию письма Деду Морозу

Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS