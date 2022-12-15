Новогодние мероприятия в Ижевске: куда сходить с детьми во время каникул

В Ижевске пройдут театральные и игровые представления. Фото: gorodzovet.ru
В столице Удмуртии в в честь Нового Года пройдет много мероприятий для детей, где можно будет прекрасно провести время всей семьей. Расскажем о них в нашей праздничной афише.
СПЕКТАКЛЬ «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
Красочное яркое представление по известной русской народной сказке с шутками, танцами, песнями и чудесами.
Дата: 21 – 30 декабря 2022 года
Место: Удмуртский драматический театр
Цена: 400 рублей
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НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ТЕРРИТОРИЯ ВОЛШЕБСТВА»
Световое шоу, сказочные герои, Дед Мороз, атмосфера чуда и праздника. Зрители не только увидят представление, но и сами смогут стать настоящими волшебниками.
Дата: 24 декабря 2022 – 5 января 2023
Место: Республиканский дом народного творчества на ул. Коммунаров
Цена: 350 рублей
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КОНЦЕРТ «ХОРОВОД НОВОГОДНИХ СКАЗОК»
В музыкальном празднике примут участие хоровые коллективы Ижевской детской филармонии – лауреаты всероссийских и международных фестивалей: хоры девочек «Зарянки» и «Акварель», хор мальчиков.
Дата: 25 декабря 2022
Место: Детская школа искусств № 2 имени П.И. Чайковского города Ижевска
Цена: 350-400 рублей
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СКАЗКА «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Волшебная сказка для взрослых и детей о выросших Кае и Герде, у которых уже появились дети. Именно малыши и попадут в мир Снежной королевы.
Дата: 2 января 2023
Место: ДК «Аксион»
Цена: 300-700 рублей
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СИНИЙ ТРАКТОР В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА
Новогоднее музыкальное развивающее шоу от создателей сериала «Фиксики» для детей 2-6 лет. По сценарию Синий Трактор потерялся, и помочь ему в поисках дома вызываются его новые друзья – мальчик Петя, Профессор и девочка Маня. Злодеев не будет, только веселье, игры со зрителями, и никаких границ между залом и сценой.
Дата: 2 января 2023
Место: ДК «Металлург»
Цена: 800 – 1900 рублей
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СПЕКТАКЛЬ «МАУГЛИ»
Известная сказка о мальчике, которого воспитали волки. У него были и друзья, и враги…
Дата: 4 января
Место: Русский драматический театр Удмуртии
Цена: 400 рублей
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ПРОДЕЛКИ МАЛЕНЬКОЙ КОЛДУНЬИ»
Готовы отпустить фантазию в полет и отправиться в волшебную страну, чтобы творить чудеса вместе с актерами? Тогда посмотрите спектакль, где Маленькая колдунья учится волшебству.
Дата: 6 января
Место: Русский драматический театр Удмуртии
Цена: 400 рублей
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КОНЦЕРТ «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
Сказка будет хоть и известная, да на новый лад! В новогоднюю пору всех ждут приятные сюрпризы и подарки. В концерте принимают участие солисты филармонии.
Дата: 25 декабря 2022 – 5 января 2023
Место: Удмуртская государственная филармония
Цена: 200-500 рублей
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Источник: gorodzovet.ru
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