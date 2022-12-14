Детский психолог дала советы по написанию письма Деду Морозу

Детская забава может серьезно повлиять на самооценку ребенка в будущем Фото: Диля Ахмадишина

Канун Нового года традиционно становится временем написания писем Деду Морозу. Казалось бы, обычная новогодняя забава, однако и здесь есть свои «подводные камни». Психолог рассказала о том, как лучше написать послание волшебному Дедушке.

Чаще всего дети начинают письмо с фразы: «Здравствуй, Дедушка Мороз, я весь год хорошо себя вел, поэтому подари мне, пожалуйста…». Но по словам детского психолога, специалиста по семейным и детско-родительским отношениям Натальи Половайкиной, именно это является грубой ошибкой. Дети не должны думать, что им нужно заслужить подарок. Новогодний сюрприз ребенок получает не за оценки и убранные игрушки, а потому что родители его или ее очень любят и ценят.

«Ребенок априори заслуживает этого подарка, каким бы он ни был, как бы себя ни вел. Двойку принес или пятерку, подрался или не подрался, ребенок заслуживает подарка на Новый год», – пояснила психолог.

При этом определенный договор между родителями и детьми все же возможен. Например, ребенок получит приставку, если будет ежедневно мыть посуду. Но нельзя спекулировать праздником. В ином случае это может серьезно повлиять на веру вашего чада в себя. Чтобы не занизить, а наоборот – установить самооценку ребенка на уровне нормы, нужно подойти к написанию письма с другой стороны. Сначала нужно поприветствовать Дедушку, а потом рассказать о том, как прошел год. Можно даже поделиться историей или достижениями, а также планами и мечтами на будущее. Подойти к этому вопросу стоит с позиции «чего я хочу достичь». Здесь дети могут посоветоваться с родителями. Взрослые могут напомнить ребенку о его успехах и планах, но они не должны навязывать свою точку зрения.

«Материальный момент тоже может присутствовать, но он не должен быть основным. В конце письма ребенка просто может написать «я мечтаю о…» или «я бы хотел…». Хорошо, если желаемый подарок будет связан с тем, чего ребенок хочет добиться в следующем году. Так малыш учится устанавливать причинно-следственные связи. Например, он может попросить новые кроссовки, чтобы лучше бегать и занимать первые места на соревнованиях. Но подарок может быть и просто «для настроения». Главное – не за хорошее поведение», – сказала Половайкина.

Отметим, что не только малыши могут писать письма таким образом, но и ребята постарше, и совсем взрослые люди. Только назвать это нужно по-другому: письмо во вселенную или список желаний. Такое обращение к своему внутреннему «Я» поможет подвести итоги уходящего года и поставить цели на следующий.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как жители Удмуртии могут написать письма добрым волшебникам.

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