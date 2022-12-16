Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные 17-18 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прошлые выходные в Удмуртии ознаменовались сильными снегопадами, которые привели к серьезным перебоям в транспортном сообщении и недовольству жителей из-за заваленных снегом дворов и улиц.

По данным республиканского гидрометцентра, с 9 по 12 декабря в нашем регионе выпало до 97% месячной нормы осадков. Если конкретно говорить об Ижевске, то здесь снега выпало 91% от нормы.

Предстоящие выходные также ожидаются теплыми и снежными. Как предположил наш постоянный эксперт Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ, ситуация прошлых выходных может повториться. Хотя пока сложно судить, в какой степени. Будем надеяться, что обойдется без коллапса.

Также, по словам эксперта, это потепление может стать последним в декабре, и после него начнутся настоящие зимние холода.

А теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 17 декабря, температура воздуха днем, по данным Росгидрометцентра, ожидается около -7°С. Яндекс.Погода обещает до -8°С, в сущности, почти то же самое. Ожидается пасмурная погода, снегопад и штиль. Ночью температура, по данным всех сервисов, составит около -8°С. К вечеру снегопад усилится, и подует восточный ветер со скоростью 3-4 м/с.

В воскресенье, 18 декабря, Росгидрометцентр и Яндекс прогнозируют днем не вполне характерные для середины декабря -3°С и сильные снегопады. А вот в прогнозах на ночь сервисы расходятся. Яндекс обещает еще большее потепление, до -2°С и снег с дождем, а Росгидрометцентр – наоборот, похолодание до -10°С все так же со снегом, но более слабым, чем дневной. Ветер в течение суток будет меняться от северо-восточного до северного (Яндекс также прогнозирует южный ветер днем), его скорость составит 1-4 м/с.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели осадки снова пойдут на убыль, и начнется плавное похолодание: в понедельник будет до -6.. -8°С. Снегопады закончатся.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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