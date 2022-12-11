«Зима пришла неожиданно»: жители Удмуртии пожаловались на снежные завалы и километровые пробки на трассах

На въезде в Ижевск машины стояли в пробках по 30-40 минут

В Удмуртии вторые сутки идет снег. К вечеру воскресенья его выпало столько, что движение на дорогах затруднилось до предела. Власти отчитались о том, что техника работает в усиленном режиме, но жители массово пишут гневные посты в социальных сетях. Особенно негодуют те, кто застрял на региональных трассах далеко от дома.

«Стоим 40 минут»

Вал сообщений от людей, попавших на дорогах в снежный плен, начался после 15 часов.

«От Игры в сторону Ижевска нет проезда, ужасные пробки. Фуры проехать не могут, буксуют, загораживают проезд всем остальным. Например, в Чутыре сейчас около семи фур стояло. Местами дежурят сотрудники ДПС, пытаются как-то разрулить ситуацию. На въезде в Бодью мы тоже остановились», – рассказывает наш корреспондент Алина Гужавина.

«Еду по Бодии минут 25 уже. И за те 2,5 часа, что мы едем, мы встретили три грейдера. И один экипаж ДПС, который разруливал пробку в Чутыре в сторону Игры», – присоединяется ижевчанка, которая также оказалась в пятом часу вечера на этом направлении.

«Трасса Игра Ижевск стоит в обе стороны, будьте осторожны», – предупреждает еще один автолюбитель.

Многие жалуются на Воткинске направление.

«На выезде с Воткинска 30 минут стоим без продвижения. Фуры шлифуют».

«Минут 40 стоим на выезде из Воткинска, движения нет».

И везде проблемы с большегрузами: «Завьялово-Каменное: дороги нет. Фура стоит в гору. Вторая решила обогнать и тоже встала на встречке».

Пробка у Кабачигурта, Игринский район. Фото: очевидец

Как прокомментировали в 1 отделе УГИБДД МВД России по Удмуртии, ситуация сложная буквально на всех направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме и вновь предупреждают, что лучше в такую погоду на дорогу не выезжать.

Как обстановка в Ижевске?

В первой половине дня глава Ижевска Олег Бекмеметьев призывал жителей оставаться по возможности дома и воздержаться от поездок. Но у многих все равно нашлись неотложные дела. В итоге, люди встали в пробках.

Транспорт не может заехать в гору. Фото: vk.com/udmurtiya18rus, Марат Хуснияров

«Гагарина стоит в сторону хозбазы, три фуры буксуют, проезда нет, автобус еще застрял на рельсах», – рассказывает ижевчанин Айрат.

«На ул. К. Либкнехта пробка из пяти троллейбусов и двух фур – не могут подняться в гору», – пишет Марат.

Многие ижевчане отмечают, что снегоуборочных машин на улицах не видно, несмотря на то, что сейчас они должны работать без передышки.

«Я за вчерашний день не видела ни одной машины, ни одного трактора. На Пушкинской и Холмах. На Холмогорова сегодня снежная каша в несколько сантиметров», – жалуется жительница Ижевска Ирина.

«Как обычно. Зима пришла неожиданно!» – иронизирует в соцсетях житель Ижевска Константин.

Пробка в сторону Поймы. Фото: vk.com/udmurtiya18rus, Айрат Ахкамутдинов

А кое-кому непогода подпортила не только настроение, но и имущество.

«Сегодня на дороге 40 лет Победы, снегом оторвало локер», – возмущается один из автолюбителей.

Хотя многие относятся с пониманием.

На улице Холмогорова заметили тезнику. Фото: очевидеч

«Снега очень много. Дороги чистят, но не успевают», – пишет ижевчанин Евгений.

На Яндекс.Картах пробки в Ижевске к 17 часам достигали 4 баллов, но кое-где были серьезнее.

Пробки в Ижевсе после 17:00 11 декабря. Скриншот Яндекс.Карты

Увеличилось число ДТП

Количество ДТП также, судя по всему, за последние часы возросло. Об авариях сообщают очевидцы в социальных сетях. Фото размещают мало кто – все больше озабочены тем, как добраться до дома.

«ДТП по Воткинской трассе у лагеря «Елочка». Занята полоса в Иж. Лобач. Двое были без сознания. Две реанимашки подъезжали как раз!» – гласит одно из сообщений.

«ДТП при въезде в город у магазина «Пироговский»», – читаем в другом.

В Ижевске на улице Петрова, автобус столкнулся с легковым авто, что также привело к большой пробке.

Задержались поезда

Пресс-служба РДЖ сообщила о том, что 10 и 11 декабря на участке Арзамас – Канаш Горьковской железной дороги по техническим причинам задержались несколько пассажирских поездов. Так, более чем на шесть часов задержался поезд №25 сообщением Ижевск – Москва; а поезд №26 сообщением Москва – Ижевск опоздал на два часа.

О задержке авиарейсов, тем не менее, пока не сообщалось.

Напоминаем, если вы попали в сложную ситуацию на дороге или хотите пожаловаться на уборку снега, звоните в соответствующие службы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».