Сплошные препятствия: чем опасны зимние дороги Ижевска

Сугробы покрывают весь Ижевск Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Каждый сильный снегопад буквально парализует Ижевск. Стоят и буксуют легковые машины, фуры и пешеходы, задерживаются пассажирские поезда. Не успевает город оправится после одного нашествия снежного циклона, как подступает второй.

В четверг, 8 декабря, журналист «Комсомолки» вместе с представителями «Общероссийского народного фронта» проехала по улицам города и убедилась, что препятствий осталось немало еще с прошлого нашествия стихии.

Например, на перекрестке улиц Удмуртской и Пастухова лежит огромный сугроб прямо между тротуаром и проезжей частью. При повороте направо с Пастухова ничего не видно из-за снежной горы. Напротив – школа № 58. А со стороны тротуара на куче снега видны следы, которые проложили дети.

После снегопадов двухнедельной давности в Ижевске оставались опасные кучи сугробов Фото: Анастасия Захарова

«Сугробы могут препятствовать обзору автомобилистов пешеходов. А здесь дети могут травмироваться, залезая на гору, есть риск упасть на проезжую часть. Также горы привлекают внимание коммунальщиков. Если образовался навал, снег в дальнейшем свозят к нему, и сугроб растет», – прокомментировал ситуацию Ваге Карапетян, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!

В прошедшие выходные Ижевск вновь замело – выпало 83% от месячной нормы. И снова мы отправились в путь, чтобы увидеть состояние дорог и тротуаров своими глазами.

Улица Удмуртская покрыта слоем снега Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 10 часов утра на перекрестке улиц Пушкинская – Кирова почищены были лишь две из трех полос. Еще сложнее во дворах и в частном секторе. Горожане выкладывают в соцсети видео с буксующими машинами скорой помощи.

«Проблема есть. Застреваем. Слава Богу, успеваем. Но иногда приходится идти до пациентов пешком, особенно в частном секторе», – анонимно рассказал один из врачей скорой помощи.

В дворах невозможно проехать Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Машины точно не смогут доехать до дома. Слава богу, успеваем в нормативное время. Но ситуации разные бывают. Например, пациентов на носилках нужно еще нести. А расчищены только центральные улицы, во дворах – завал», – поделился другой медик.

А ТУТ ЧИСТО

Снег тщательно убран у некоторых магазинов города, которые заботятся о безопасности и комфорте покупателей. Чисто также на ступеньках Госсовета и резиденции, также усиленно чистят тротуар на улице Лихвинцева.

Около Госсовета Удмуртии чистые ступени Фото: Сергей ГРАЧЕВ

У резиденции тоже все хорошо Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Единственный недостаток этого участка пешеходной зоны – скользкая брусчатка. Кстати, гололед – еще одна беда Ижевска, особенно опасно бывает на остановках. Например, горожане жаловались на остановку «Рембыттехника» по ходу движения в центр.

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ?

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что на 14 часов сегодняшнего дня до сих пор оставались сложности с передвижением автотранспорта на трассах Ижевск–Сарапул (на выезде из столицы), Ижевск–Воткинск и на федеральной автодороге. Кроме этого, до конца 12 декабря сохраняются ограничительные меры для движения большегрузов и пассажирских автобусов на направлении Воткинск–Кельчино.

«За сутки на расчистку от снега дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения по всей республике вышло свыше 900 единиц дорожной техники. Только в столице уборку производили около 100 дорожных машин, свыше 200 единиц обеспечивали содержание региональных трасс», – рассказал Ярослав Семенов.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, осадков в Ижевске не ожидается, и у дорожных служб есть время, чтобы справиться с последствиями очередного мощного снегопада.

По регламенту уборка снега должна быть проведена:

– в течение 5-12 часов на дорогах 2-5 категории

– в течение 24 часов на тротуарах и пешеходных дорожках

– в течение 6 часов на заездных карманах, посадочных площадках и остановках общественного транспорта.

О том, куда сообщать в случае неудовлетворительной очистки дорог, писали здесь.

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