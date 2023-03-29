Каждому по карману: заведения Ижевска с бизнес-ланчем от 150 рублей

Фото: tripadvisor.ru
В течение плодотворного рабочего дня порой трудно выделить даже полчаса на обед. Однако вблизи центра Ижевска можно найти несколько заведений, куда можно прийти на сытный и не дорогой бизнес-ланч.
Фото: restaurantguru.ru
В этой сети кафе можно ощутить себя настоящим охотником. Брутальное пространство, куда можно прийти, заказать полноценный обед и отправиться дорабатывать.
Бизнес-ланч включает в себя:
– салат «Деревенский»;
– суп «Казачий» с курицей;
– мясные гнезда;
– каша пшенная;
– фиточай.
Набор с салатом, первым и вторым обойдется в 250 рублей, а без супа – 230 рублей.
Бизнес-ланч еженедельно обновляется.
Прийти на обед можно с 11:00 до 17:00 ежедневно.
Адрес: ул. Майская, 35а
Фото: https://vk.com/18maskagold
Как утверждают в самом заведении: «К нам идут не за ценами, а попробовать все и сразу». И это действительно так. Меню удивляет своим ассортиментом. С одной стороны, здесь все предельно просто, но с оригинальной подачей.
Бизнес-ланч проходит с 12:00 до 16:00. В это время в меню стоимостью 280 рублей можно выбрать:
Бенто № 1:
– салат с чукой;
– сливочный рамен с крабовыми палочками и брокколи;
– котлета из щуки с печеным картофелем;
– спайси-ролл с крабовыми палочками.
Бенто № 2:
– салат с болгарским перцем, редисом, листьями салата и огурцом;
– рамен с белой рыбой и водорослями вакамэ;
– печень терияки с рисом;
– ролл с огурцом и кунжутом.
Бенто № 3:
– салат из помидоров и огурцов с красным луком;
– бульон с курицей, яичной лапшой и яйцом;
– ВОК с курицей;
– ролл с курицей и соусом спайси.
Адрес: ул. Пушкинская, 221
Фото: vk.com/welten_brauhaus
Во время рабочего брейка, с 12:00 до 16:00, вам предложат меню, в котором можно найти:
Сет № 1:
– салат со шпротами;
– куриная печень в сливках;
– каша перловая с луком.
Стоимость – 290 рублей.
Сет № 2:
– суп куриный с клецками;
– поджарка из курицы;
– картофельное пюре.
Стоимость – 280 рублей.
Также есть и другие наборы за 390 рублей.
Кроме этого, к каждому сету предлагается один напиток на ваш выбор: чай, кофе, морс или компот.
Адрес: ул. Пушкинская, 130.
Фото: tripadvisor.ru
Вы сможете попробовать различные варианты блюд: от домашней еды до пасты и ВОКа, а именно:
– салат «Греческий» в азиатском стиле;
– суп «Грибовница» с белыми грибами и сметаной;
– ризотто с грибами и пармезаном.
Да, здесь бизнес-ланч может слегка ударить по карману, поскольку набор из салата, первого и второго обойдется в 420 рублей, однако предложение без супа будет стоить 330 рублей.
Также официант может предложить и другие варианты бизнес-ланча на выбор и десерт дня.
Адреса:
– ул. Советская, 15;
– ул. Молодежная, 87;
– ул. Горького, 72.
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