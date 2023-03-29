Каждому по карману: заведения Ижевска с бизнес-ланчем от 150 рублей

Фото: tripadvisor.ru

В течение плодотворного рабочего дня порой трудно выделить даже полчаса на обед. Однако вблизи центра Ижевска можно найти несколько заведений, куда можно прийти на сытный и не дорогой бизнес-ланч.

Кафе «Охотничий рай»

Фото: restaurantguru.ru

В этой сети кафе можно ощутить себя настоящим охотником. Брутальное пространство, куда можно прийти, заказать полноценный обед и отправиться дорабатывать.

Бизнес-ланч включает в себя:

– салат «Деревенский»;

– суп «Казачий» с курицей;

– мясные гнезда;

– каша пшенная;

– фиточай.

Набор с салатом, первым и вторым обойдется в 250 рублей, а без супа – 230 рублей.

Бизнес-ланч еженедельно обновляется.

Прийти на обед можно с 11:00 до 17:00 ежедневно.

Адрес: ул. Майская, 35а

Гастробар «Золотая маска»

Фото: https://vk.com/18maskagold

Как утверждают в самом заведении: «К нам идут не за ценами, а попробовать все и сразу». И это действительно так. Меню удивляет своим ассортиментом. С одной стороны, здесь все предельно просто, но с оригинальной подачей.

Бизнес-ланч проходит с 12:00 до 16:00. В это время в меню стоимостью 280 рублей можно выбрать:

Бенто № 1:

– салат с чукой;

– сливочный рамен с крабовыми палочками и брокколи;

– котлета из щуки с печеным картофелем;

– спайси-ролл с крабовыми палочками.

Бенто № 2:

– салат с болгарским перцем, редисом, листьями салата и огурцом;

– рамен с белой рыбой и водорослями вакамэ;

– печень терияки с рисом;

– ролл с огурцом и кунжутом.

Бенто № 3:

– салат из помидоров и огурцов с красным луком;

– бульон с курицей, яичной лапшой и яйцом;

– ВОК с курицей;

– ролл с курицей и соусом спайси.

Адрес: ул. Пушкинская, 221

Ресторан-пивоварня Welten

Фото: vk.com/welten_brauhaus

Во время рабочего брейка, с 12:00 до 16:00, вам предложат меню, в котором можно найти:

Сет № 1:

– салат со шпротами;

– куриная печень в сливках;

– каша перловая с луком.

Стоимость – 290 рублей.

Сет № 2:

– суп куриный с клецками;

– поджарка из курицы;

– картофельное пюре.

Стоимость – 280 рублей.

Также есть и другие наборы за 390 рублей.

Кроме этого, к каждому сету предлагается один напиток на ваш выбор: чай, кофе, морс или компот.

Адрес: ул. Пушкинская, 130.

Ресторан Pasta

Фото: tripadvisor.ru

Вы сможете попробовать различные варианты блюд: от домашней еды до пасты и ВОКа, а именно:

– салат «Греческий» в азиатском стиле;

– суп «Грибовница» с белыми грибами и сметаной;

– ризотто с грибами и пармезаном.

Да, здесь бизнес-ланч может слегка ударить по карману, поскольку набор из салата, первого и второго обойдется в 420 рублей, однако предложение без супа будет стоить 330 рублей.

Также официант может предложить и другие варианты бизнес-ланча на выбор и десерт дня.

Адреса:

– ул. Советская, 15;

– ул. Молодежная, 87;

– ул. Горького, 72.

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