Пять собак в Можге отравились разбросанными на улицах таблетками

Собак удалось спасти
Фото: Архив КП
Неизвестные разбрасывают на улицах Можги таблетки с инозином, который может нанести серьезный вред здоровью животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.
Сейчас пострадали уже 5 собак. К счастью, благодаря волонтерам и ветеринарам животных удалось спасти.
Сейчас зоозащитники готовят заявление в полицию. Отметим, что жестокое обращение с животными наказывается штрафом до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за полгода.
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