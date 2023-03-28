Пять собак в Можге отравились разбросанными на улицах таблетками

Собак удалось спасти Фото: Архив КП

Неизвестные разбрасывают на улицах Можги таблетки с инозином, который может нанести серьезный вред здоровью животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Сейчас пострадали уже 5 собак. К счастью, благодаря волонтерам и ветеринарам животных удалось спасти.

Сейчас зоозащитники готовят заявление в полицию. Отметим, что жестокое обращение с животными наказывается штрафом до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за полгода.

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