Они среди нас: нейросеть создала портреты неофициальных районов Ижевска

Портрет Оружейного завода Фото: нейросеть Midjourney

Красоту Ижевска нельзя описать словами, но можно увидеть своими глазами. Мир развивается, и если совсем недавно для того, чтобы нарисовать портрет человека, требовалось много часов, то сейчас для этого нужно всего 5 минут! Достаточно просто поручить это дело нейросети.

«Комсомолка» продолжает познавать новые технологии. Мы собрали для вас подборку портретов неофициальных районов столицы Удмуртии, которые нарисовала нейросеть Midjourney.

Центр города

Ижевск – город контрастов. Стоит ли удивляться тому, что его центр нейросеть увидела в виде молодого бизнесмена, смотрящего на город из панорамных окон новостроек, и изящной дамы, что сконцентрировала в себе всю красоту исторической части города.

Светская дама, гуляющая по центральной площади и возле городских театров. Фото: нейросеть Midjourney

Молодой бизнесмен из Ижевск-City Фото: нейросеть Midjourney

Соседка «Ягодки», семейный мужик с Холмов и работяга с завода

Район Металлург известен не только парком Кирова и зоопарком. Здесь есть ИжГТУ, где учится много студентов, которые часто переживают из-за сессии. А еще тут есть психиатрическая больница. Нейросеть создала образ уставшей студентки, как раз живущей недалеко от известной «Ягодки».

Девушка из Металлурга. Фото: нейросеть Midjourney

Недалеко от Металлурга расположился уютный и семейный район Холмов. Это прекрасное место для жизни семей с детьми. Нейросеть увидела воплощение этого района в крупном, настоящем русском мужике. Он просто кажется грозным. В душе он очень добрый. Наверняка именно он поддерживает добрым словом и делом свою соседку из Металлурга.

Дядюшка Холмич. Фото: нейросеть Midjourney

Если проехать дальше, на Воткинское шоссе, то вечерами можно видеть, как с завода Буммаш идет работяга. Грязный и уставший. Но он верит в лучшее и готов с улыбкой встречать новый день.

Парень с Буммаша много работает. Он старается быть лучше с каждым днем. Фото: нейросеть Midjourney

Девушка-автомеханик и молодой ученый

Красавица с Автозавода имеет суровый характер. Она не хуже любых мужчин разбирается в технике. Ее сосед, молодой архитектор, часто слышит звук басов ее аудиосистемы у себя под окнами.

Эта девушка вам соберет не только первоклассный электромобиль, но и разбитое сердце Фото: нейросеть Midjourney

К слову об архитекторах. Берш, живущий на Берша, – молодой, семейный и очень амбициозный дизайнер, мечтающий о строительстве своего жилого комплекса со школой, детским садом и, конечно, автокотельной.

Берш стремится двигать прогресс вперед. Фото: нейросеть Midjourney

Летчик, молодой политик и студентка

Едем дальше. Время знакомиться с еще одним довольно молодым районом Ижевска. Раньше на улице Молодежной была настоящая взлетная полоса. Наш герой искренне любит небо.

Старый аэропорт совсем не старый. Фото: нейросеть Midjourney

А вот и его сосед – Соцгород. Это молодой и амбициозный парень, который стремится прославить свой район. Он искренне радуется переменам, даже если не все из них удачны.

Соцгород – молодой и романтичный юноша, уверенный в своих силах. Фото: нейросеть Midjourney

Разумеется, у этого красавца есть хорошие друзья. Например, студентка из УдГУ. Девушка хоть и крупненькая, но очень добрая и обожает учиться. Она занимается спортом, а еще, как и многие студенты, любит дешево и вкусно покушать.

Вечная студентка из УдГУ Фото: нейросеть Midjourney

Любительница животных и девочка из поселка

Около района Культбазы часто можно встретить художницу с грустными глазами. Она любит рисовать на стенах домов, гулять по Козьему парку и заботиться о брошенных животных.

Девушка с Культбазы готова помочь всем. Фото: нейросеть Midjourney

Недалеко в частном домике в Восточном поселке живет милая девочка, которая искренне любит покой и простоту своего дома, что находится почти в самом сердце Ижевска.

Девочка с Восточного поселка любит тишину и уют. Фото: нейросеть Midjourney

Любитель поездов, шумный татарин, молодой строитель и хулиган

Обратим наш взор на другую часть Ижевска, на его Ленинский район. Здесь довольно весело и шумно. Около железнодорожного вокзала иногда можно встретить статного молодого человека. Он встречает прибывающие поезда, видя в этом свою романтику.

Строгий молодой человек вечерами любуется вечерней улицей Гагарина Фото: нейросеть Midjourney

В Ленинском районе живут и другие колоритные жители. Например, шумный и веселый Татарин. Живет он в месте, в котором исторически селились переселенцы из Агрыза и соседних татарских деревень. Дядечка любит рассказывать разные истории.

Колоритный Татар-базар Фото: нейросеть Midjourney

Если проехать по району еще дальше, можно встретить довольно колоритную парочку. Молодой парень с широкой улыбкой, работящий, любящий повеселиться с друзьями, и авторитетный опасный тип, который может держать в страхе весь район. Кто это? Это Машиностроитель и Строитель. Двое хороших друзей, которые всегда готовы прийти друг другу на выручку.

Машиностроитель хоть и кажется грозным, но очень ценит своих друзей. Фото: нейросеть Midjourney

Строитель помогает своему другу становиться современнее. Фото: нейросеть Midjourney

Ижевск – удивительный город. А вы узнали кого-то из наших героев? Может быть, встречались с кем-то из них в реальной жизни?

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дорожный провал в Игринском районе Удмуртии планируют начать засыпать сегодня

Полгода со дня трагедии в школе 88: стали ли школы безопаснее и есть ли информация по следствию

200 тысяч рублей заплатит житель Удмуртии за вождение в пьяном виде