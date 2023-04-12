Чистый четверг 2023: о каких приметах стоит знать жителям Удмуртии

Что делать можно и что нельзя? Фото: Архив КП

13 апреля православные верующие отмечают Чистый четверг, когда каждый может навести чистоту в доме и избавиться от страхов, проблем и переживаний. И если все сделать правильно, то, как считали наши предки, можно изменить судьбу к лучшему.

Смыть болезни и печали

Считается, что мыться в Чистый четверг нужно до восхода солнца, читая при этом молитву. Не знаете? Просто просите Бога избавить вас от печали и негативных мыслей. Вода в этот день имеет особую силу и может смыть всю боль и тяжесть душевную нерешенных проблем. Кстати, раньше в воду, которой обливались в Чистый четверг, предварительно опускали серебро.

Также в этот день рекомендуется стричься, бриться, красить волосы, обрезать ногти и делать маникюр.

Очистить дом

Навести порядок следует и в квартире или доме. Нужно вымыть окна, двери и полы, постирать грязные вещи и выбросить ненужные. Во время уборки нужно переставлять вещи с места на место и повторять про себя желания, тогда, по приметам, они могут исполниться. Кстати, во время мытья окон и дверей в воду следует добавить монетки и соль.

Если провести генеральную уборку нет времени, можно после работы хотя бы протереть пыль, особенно в самых дальних уголках. И ни в коем случае не оставляйте немытую посуду или замоченное белье – это к неудачам.

Привлечение денег и удачи

В Чистый четверг втайне от посторонних рекомендуется пересчитать деньги три раза: до восхода солнца, в полдень и после заката. В этот день советуют проверить посуду, чтобы разбить и выбросить ту, что со сколами и дефектами.

Четверговая соль

В ночь со среды на четверг, обязательно после купания, нужно перемешать соль с мукой и высыпать на противень. Затем убрать в разогретую духовку и прокаливать, пока она не почернеет.

Эту соль нужно понемногу добавлять в пищу (в первый раз – во время пасхального обеда). Еще из нее делали обереги и хранили за иконами.

Куличи и яйца

В Чистый четверг начинали красить яйца и печь куличи. Если первый кулич получится красивым, высоким и румяным, весь год семью ждет удача и достаток. Если в четверг приготовить пасхальное угощение не успели, это можно будет сделать накануне Великого праздника – в субботу.

Приметы погоды

Солнечный и погожий четверг предвещает теплую весну, а еще семейное счастье и благополучие. Если за окном дождливо и ветрено, то погожие деньки наступят не скоро.

Чего делать нельзя?

Нельзя устраивать шумные праздники и застолья, особенно с алкоголем. К этому дню старались отдать долги, и до самой пасхи нельзя было ни давать взаймы, ни брать. Не стоит в Чистый четверг отдавать во временное пользование свои вещи, ведь с ними можно отдать и достаток.

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