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Общество11 апреля 2023 7:33

Не пережила: набережная столицы Удмуртии после зимы находится не в самом лучшем состоянии

Набережной Ижевска требуется ремонт
Анастасия Захарова
Набережная находится в не лучшем состоянии

Набережная находится в не лучшем состоянии

Фото: Мария Бакланова

В 2010 году в Ижевске появилась красивая, стильная набережная, которую даже сравнивали с той, что в Ницце. Сюда привозили гостей столицы Удмуртии – было чем похвастаться. Годы шли, красота поблекла, а нынешней весной территория и вовсе стала небезопасной. Сейчас все расскажем и покажем.

Остатки былой роскоши

Ну кто же из нас не спускался по лестнице, которая ведет к набережной от монумента Дружбы народов. Нынешней весной здесь нужно быть предельно осторожными всем, особенно мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями. Лучше поискать обходные пути, так как части ступеней нет вообще, а плитка грудой валяется на газоне.

Ступени разрушились

Ступени разрушились

Фото: Мария Бакланова

Плитка откололась и ждет своего часа

Плитка откололась и ждет своего часа

Фото: Мария Бакланова

Кстати, о зеленых склонах набережной. Пока на них лучше не сидеть. И дело даже не в том, что молодая травка только-только набирает силу. Проблема глубже во всех смыслах. Впрочем, смотрите сами.

Зеленые склоны, на которых было так хорошо отдыхать, отнюдь не зеленые

Зеленые склоны, на которых было так хорошо отдыхать, отнюдь не зеленые

Фото: Мария Бакланова

А вот и родник, утоляющий жажду в летний зной. Как он вам? Безусловно, все могло быть лучше.

У родника откололась плитка

У родника откололась плитка

Фото: Мария Бакланова

Вот мы с вами и внизу, предлагаем осмотреться. Впечатления не самые приятные.

Трещины в асфальтированных дорожках

Трещины в асфальтированных дорожках

Фото: Мария Бакланова

Вздувшаяся плитка похожа на сломанные клавиши пианино

Вздувшаяся плитка похожа на сломанные клавиши пианино

Фото: Мария Бакланова

Сломанные скамейки

Сломанные скамейки

Фото: Мария Бакланова

Обшарпанный забор

Обшарпанный забор

Фото: Мария Бакланова

Покосившиеся урны

Покосившиеся урны

Фото: Мария Бакланова

Сломанные решетки ливнеприемников

Сломанные решетки ливнеприемников

Фото: Мария Бакланова

Будет ли ремонт?

В принципе, как сообщила в ответ на наш запрос администрация Ижевска, устранять перечисленные нами мелкие дефекты непосредственно на набережной должен подрядчик в рамках контракта по содержанию территории. На 10,3 млн рублей в течение года предусмотрен следующий перечень работ:

– ремонт брусчатки;

– очистка ливнеприемников;

– устранение дефектов на тротуарах;

– ликвидация провалов;

– сбор мусора и очистка урн;

– устранение крена ограждений;

– ремонт и покраска малых архитектурных форм (скамеек, например).

Если все эти работы будут проводиться ответственно и своевременно, то набережная всегда будет отлично выглядеть и радовать горожан и гостей столицы Удмуртии. Интересно, почему мы в последние годы наблюдаем весьма активный процесс ее старения?

А вот с лестницей ситуация еще плачевнее, и тут только лишь работами в рамках содержания не обойтись. Городские власти нас заверили, что в ближайшем будущем будет разработана проектно-сметная документация, после чего станет понятна сумма, необходимая для проведения восстановительных работ. Спуск от монумента к набережной планируется привести в порядок уже в этом году.

Кстати! Набережную планируется продлить и благоустроить. Работы обещают начать в 2024 году.

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