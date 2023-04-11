Не пережила: набережная столицы Удмуртии после зимы находится не в самом лучшем состоянии

Набережная находится в не лучшем состоянии Фото: Мария Бакланова

В 2010 году в Ижевске появилась красивая, стильная набережная, которую даже сравнивали с той, что в Ницце. Сюда привозили гостей столицы Удмуртии – было чем похвастаться. Годы шли, красота поблекла, а нынешней весной территория и вовсе стала небезопасной. Сейчас все расскажем и покажем.

Остатки былой роскоши

Ну кто же из нас не спускался по лестнице, которая ведет к набережной от монумента Дружбы народов. Нынешней весной здесь нужно быть предельно осторожными всем, особенно мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями. Лучше поискать обходные пути, так как части ступеней нет вообще, а плитка грудой валяется на газоне.

Ступени разрушились Фото: Мария Бакланова

Плитка откололась и ждет своего часа Фото: Мария Бакланова

Кстати, о зеленых склонах набережной. Пока на них лучше не сидеть. И дело даже не в том, что молодая травка только-только набирает силу. Проблема глубже во всех смыслах. Впрочем, смотрите сами.

Зеленые склоны, на которых было так хорошо отдыхать, отнюдь не зеленые Фото: Мария Бакланова

А вот и родник, утоляющий жажду в летний зной. Как он вам? Безусловно, все могло быть лучше.

У родника откололась плитка Фото: Мария Бакланова

Вот мы с вами и внизу, предлагаем осмотреться. Впечатления не самые приятные.

Трещины в асфальтированных дорожках Фото: Мария Бакланова

Вздувшаяся плитка похожа на сломанные клавиши пианино Фото: Мария Бакланова

Сломанные скамейки Фото: Мария Бакланова

Обшарпанный забор Фото: Мария Бакланова

Покосившиеся урны Фото: Мария Бакланова

Сломанные решетки ливнеприемников Фото: Мария Бакланова

Будет ли ремонт?

В принципе, как сообщила в ответ на наш запрос администрация Ижевска, устранять перечисленные нами мелкие дефекты непосредственно на набережной должен подрядчик в рамках контракта по содержанию территории. На 10,3 млн рублей в течение года предусмотрен следующий перечень работ:

– ремонт брусчатки;

– очистка ливнеприемников;

– устранение дефектов на тротуарах;

– ликвидация провалов;

– сбор мусора и очистка урн;

– устранение крена ограждений;

– ремонт и покраска малых архитектурных форм (скамеек, например).

Если все эти работы будут проводиться ответственно и своевременно, то набережная всегда будет отлично выглядеть и радовать горожан и гостей столицы Удмуртии. Интересно, почему мы в последние годы наблюдаем весьма активный процесс ее старения?

А вот с лестницей ситуация еще плачевнее, и тут только лишь работами в рамках содержания не обойтись. Городские власти нас заверили, что в ближайшем будущем будет разработана проектно-сметная документация, после чего станет понятна сумма, необходимая для проведения восстановительных работ. Спуск от монумента к набережной планируется привести в порядок уже в этом году.

Кстати! Набережную планируется продлить и благоустроить. Работы обещают начать в 2024 году.

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