Гороскоп на неделю: с 26 декабря по 1 января Тельцам стоит принять свое прошлое, а Ракам – думать о будущем

Астролог из Ижевска составил прогноз на ближайшие 7 дней Фото: Мария Бакланова

ОВЕН

Желая найти ответы на интересующие вас вопросы, будьте готовы искать их. Постарайтесь проявить терпение, чтобы достичь желаемых результатов. Помните, все идет по плану.

ТЕЛЕЦ

Не стоит обижаться на то, что произошло в далеком прошлом. Течение жизни подхватит вас и укажет верное направление. Мир поможет вам излечиться. Дайте себе время.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит спешить исполнять все желания сразу. Звезды дадут Близнецам время для того, чтобы сделать перерыв. Прежде чем браться за дело, хорошо его обдумайте. Возможно, у вас нет причин даже тратить на него время.

РАК

Нет причины разрываться в принятии тяжелого решения. Каждый ваш выбор верен сам по себе. Настала пора думать о будущем. Мечты о лучшем мире исполнятся, если вы сможете истолковать их в собственных снах и найти правильную дверь.

ЛЕВ

Стараясь избежать ссор, вы рискуете обострить сложившуюся ситуацию. Пора принять меры. Расставьте личные границы, дайте себе возможность комфортно работать. Сейчас вам как никогда нужна награда за ваши труды. Поверьте, она вас не разочарует.

ДЕВА

У вас будет достаточно энергии, чтобы воплотить в жизнь идеи. Но будьте внимательны. Есть то, о чем лучше забыть. Попытка вернуть давно умершие отношения может обернуться катастрофой.

ВЕСЫ

Чрезмерная вера в свои силы не позволит вам подняться на столь желаемую вами высоту. Творчество – спасение от боли, которая неизбежно останется в вашем сердце после расставания с любимым человеком.

СКОРПИОН

Вам удастся в полной мере ощутить на себе всю заботу и любовь, которую несут в вашу жизнь семья и друзья. Ответьте им взаимностью! Будьте уверены, потраченное на близких время не испортит ваши планы.

СТРЕЛЕЦ

Окружающий мир стремится запутать вас своими загадками и резкими поворотами. Ближайшая неделя обещает быть наполненной событиями. Не потеряйте себя в их круговороте. Ловите момент счастья, и проблемы обойдут вас стороной.

КОЗЕРОГ

Вам придется узнать о последствиях своих решений в ближайшее время. К сожалению, они не смогут повлиять на негативный исход развития событий. Стремясь исполнить личные желания, вы запутаетесь в них, как только погонитесь за материальной выгодой. Будьте осторожны.

ВОДОЛЕЙ

Стремитесь сохранять баланс во всем, что делаете. На этой неделе свобода от забот может оказаться пугающе обманчивой. Держите все под своим контролем, чтобы не упустить решающий момент.

РЫБЫ

Поток жизни неотвратимо набирает скорость. Не пытайтесь сдерживать ту энергию, что рвется из вас. Ловите начало новой жизни. Свет озарит ее. Не бойтесь взглянуть на картину окружающего мира в целом.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на год: в 2023 году Тельцов ждет неприятное расставание, а Львы будут искать свое счастье

Любовный гороскоп на год: в 2023 году у Близнецов будут кипеть страсти, а Рыб ждет проверка отношений