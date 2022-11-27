Любовный гороскоп на год: в 2023 году у Близнецов будут кипеть страсти, а Рыб ждет проверка отношений

Звезды знают больше, чем вы думаете Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз в сфере отношений для всех знаков зодиака на 2023 год.

Гороскоп на год Овен

Начало года для Овнов станет весьма активным в любовных делах. А вот к лету сексуальная активность пойдет на спад – Овнам захочется отдохнуть. Здесь вероятность расставания с прежними романтическими увлечениями очень высока. Но время покажет, что этот вариант развития отношений был самый верный. Кстати, новые летние знакомства быстро уйдут в прошлое. К декабрю Овны снова будут, что называется, на коне. Азарт, страсть, драйв, безудержный секс – берегитесь, Овны наступают!

Гороскоп на год Телец

Этот год одиноким Тельцам стоит посвятить расширению знакомств. Не зацикливайтесь только на офлайн- или онлайн-отношениях, совмещайте, пробуйте! Зима станет одним из самых сложных времен в амурных делах у несвободных Тельцов. Холод будет не только на улице, но и в ваших с партнером сердцах. Ближе к весне попробуйте просто плыть по течению и ни о чем не думать. Может быть, именно эта тактика принесет мир и долгожданное спокойствие в отношения.

Гороскоп на год Близнецы

Привлекательность Близнецов может встать им боком. Все начинающиеся отношения будут проходить под девизом «слишком»: или слишком навязчивые, или слишком медлительные, или слишком горячие, или слишком пресные. Только к концу года Близнецам удастся выйти на гармоничный уровень. Всю зиму и весну у семейных Близнецов будут кипеть страсти: конфликты, выяснения отношений, появление соперников. Не все смогут выйти из этого «сухими».

Гороскоп на год Рак

Начало года будет несерьезным в плане новых отношений. Просто примите это как данное и идите дальше. Весной любовная сфера потребует от Раков серьезного и вдумчивого отношения. Не исключены серьезные предложения – подумайте, точно ли вы готовы к этому. К концу 2023 года Раков «захватит» работа и карьера, поэтому времени для любовных похождений почти не останется. Расскажите об этом своему партнеру, иначе ваша холодность будет воспринята неправильно.

Гороскоп на год Лев

Влюбленность Львов может стать помехой в решении рабочих моментов. Не рекомендуется выстраивать отношения с коллегами, обратите взоры на онлайн-отношения. Они будут развиваться очень плавно, спокойно и красиво. Львам не стоит торопить события и делать поспешных выводов. Самый благоприятный период для завязывания любовных отношений – конец весны. Новый партнер будет именно тем, кто вам нужен в это время!

Гороскоп на год Дева

Девам звезды настоятельно рекомендуют следить за эмоциями и словами, сказанными в особо острые моменты. Если вы хотите сохранить то, что есть у вас сейчас, не будьте равнодушными и отстраненными. Прокачивайте свои духовные знания, меняйте внутренние установки, смотрите на мир шире. В конце зимы Дев ждет долгожданная встреча, а ближе к осени стоит уехать от любовной серости в небольшое путешествие.

Гороскоп на год Весы

Ваш избранник – ваш надежный тыл. Именно так вы думали до этого времени. Но все изменится с появлением нового человека в жизни. Не стройте иллюзий, снимите, наконец, розовые очки. Все взаимоотношения нужно строить каждый день кирпичик к кирпичику. Да, будут и ревность, и конфликты, но поверьте, это лишь ступень к чему-то большему и лучшему.

Гороскоп на год Скорпион

Поклонников хоть отбавляй, а счастья нет? Будет, уверяют звезды. Уже ближе к лету есть все шансы на развитие долгих отношений. Но не стоит так явно и открыто указывать партнеру на все его недостатки – примите его таким, какой он есть. К осени могут всплыть старые обиды, вероятно появление прошлых увлечений. Помните, нельзя войти в одну и ту же реку дважды, пламя не вспыхнет с новой силой.

Гороскоп на год Стрелец

Неужели то, что сейчас происходит в жизни Стрельцов, их устраивает? Конечно, нет! Поэтому начало года обещает быть крышесносным в плане отношений. Стрельцы будут открыты всему новому, будут открыто заявлять о своих чувствах. Даже расставания будут окрашены в позитивные оттенки. Конец весны – хорошее время для поиска постоянного партнера. Пусть это будет тот, кто горит своей работой и своими увлечениями так же, как вы!

Гороскоп на год Козерог

Людям, рожденным под знаком Козерога, необходимо расти духовно. Только богатый внутренний мир поможет им обрести гармонию и понять, кого они хотят видеть в своей жизни. Весной выдастся самый романтичный период в году. Хорошее время, чтобы вступить в серьезные отношения, завести семью. Ближе к зиме возможны разочарования и недомолвки. Если Козероги не смогут их преодолеть, понять, какие уроки им преподносит судьба, то их неизбежно ждет расставание.

Гороскоп на год Водолей

Хватит отсиживаться в стороне, проявляйте инициативу, действуйте. Если вам нужны новые отношения, то вы не найдете их дома. Планируйте поездки, назначайте встречи, выходите в люди, что называется. Только активность приведет Водолеев к намеченной цели. В середине года импульсивность Водолеев достигнет апогея, поэтому возможны как многочисленные мимолетные встречи, так и ссоры и конфликты с постоянным партнером.

Гороскоп на год Рыбы

2023 год станет для Рыб судьбоносным в любовных делах. Семейных ждет проверка отношений на прочность. Не слушайте чужих советов, стоит больше доверять друг другу. Да и рассказывать всем и обо всем тоже не стоит – счастье любит тишину. К лету эмоциональность Рыб достигнет апогея, поэтому вероятны ссоры и недопонимание с партнером. Отвлекайтесь и уезжайте куда-нибудь в одиночку. В начале осени 2023 года Рыб ждет новое знакомство, которое станет весьма романтичным и счастливым.

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