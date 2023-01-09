Прогноз погоды в Ижевске с 9 по 15 января Фото: Андрей АБРАМОВ

Морозы, пришедшие в Удмуртию в конце новогодних каникул, синоптики назвали аномальными, и это действительно так, подобного не бывало давно. В начале первой рабочей недели холода еще держатся, но со вторника-среды пойдут на убыль. Самым теплым днем, по данным Росгидрометцентра, будет пятница, 13 января, но в выходные снова начнется похолодание.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, 9 января, дневная температура воздуха в Ижевске может опускаться ниже -30°С. Ночью ожидается около -32°С.

Во вторник, 10 января, по данным Росгидрометцентра, ожидаются переменная облачность и небольшой снег. Столбик термометра поднимется до -25°С днем и опустится до -29°С ночью. В течение суток будет дуть западный ветер со скоростью около 3 м/с. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует малооблачную погоду и менее выраженное потепление – до -28°С днем и до -30°С ночью.

В среду, 11 января, в Ижевске снова переменная облачность, но уже без осадков. Возможно, днем погода будет ясной. Росгидрометцентр обещает потепление до -18°С днем и около -19°С ночью. У Яндекса – до -24°С и -21°С соответственно. Ветер будет юго-западным, около 4-5 м/с.

12 января, в четверг, небо закроют облака, и потепление продолжится. По данным Росгидрометцентра, днем будет уже до -12°С, а ночью – до -13°С. У Яндекса – до -15°С и -14°С соответственно. Юго-западный ветер продолжит дуть со скоростью 6 м/с.

В пятницу, 13 января, в столице Удмуртии будет до -11.. -14°С, переменная облачность и без осадков. Ночью до -16.. -17°С. Юго-западный ветер к ночи снизит скорость до 4 м/с.

В субботу, 14 января, по данным всех сервисов, в Ижевске будет пасмурно и до -13.. -14°С днем, до -15.. -18°С – ночью. Юго-западный ветер в конце дня сменится на южный, его скорость составит около 3 м/с.

В воскресенье, 15 января, ожидается переменная облачность и так же до -13.. -14°С. Ночью может пойти небольшой снег, столбик термометра останется на прежней отметке. Направление и скорость ветра также за сутки не изменятся.

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