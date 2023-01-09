Погода в Ижевске на день: до -36 и без осадков

В Ижевске ожидаются морозы Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Пора приходить в чувство после новогодних праздников и выходить на работу. А «Комсомолка» расскажет, какой окажется погода в первый рабочий день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, ожидается мороз до -28…-30 градусов, возможно понижение температуры до -36. На дорогах гололедица. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как Ижевск переживает морозы и разбиралась, какая будет погода в ближайшие дни.

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