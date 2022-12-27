Пусть сбудется: где в столице Удмуртии загадать желание, чтобы оно непременно исполнилось

В Ижевске немало мест, где можно загадать желание. Главное их найти. Фото: архив редакции

На Новый год мы все загадываем желания и ждем их исполнения. Но посылать запросы во Вселенную можно круглый год, нужно только знать, где именно это делать. «Комсомолка» собрала места, куда можно прийти и загадать то самое искреннее и желанное.

Скульптура «Ижика»

«Ижик» появился в столице Удмуртии в 2010 году неспроста. Его скульптуру установили в рамках проекта «250 лет городу Ижевску – 250 добрых дел». В народе повелось, что если прийти к скульптуре и потереть шляпу, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется.

Нельзя просто взять и не потереть на счастье шляпу «Ижика». Фото: архив редакции

«Стела здоровья, благополучия и счастья»

Еще одно место желаний находится около роддома № 3. Его установили еще в далеком 2012 году, но полностью завершенное и благоустроенное место получилось только в 2013-м.

После установки стелы появилась легенда, что если обойти вокруг нее по часовой стрелке, то желание загадавшего воплотится в реальность.

Стела стала местом для всех желающих приобщиться к красоте и волшебству. Фото: fototerra.ru

Бронзовый волк

Бронзовая скульптура волка по-настоящему стала одним из символов Ижевского зоопарка. Она встречает всех посетителей прямо у входа. Жители города верят, что потерев лапу животного, можно загадать все самое сокровенное, и спустя время, а может, и сразу задуманное будет исполнено.

Есть традиция: перед входом в зоопарк нужно потрогать лапу волка. Фото: архив редакции

Памятник собаке Звездочке

Звездочка находится в сквере перед 34-м домом на Молодежной. В 2006-м году его представили жителям Ижевска, а после этого любопытные прохожие начали тереть нос чугунной собаки. Так легенда о том, что здесь можно загадать желание, прижилась в городе.

Потрите носик Звездочки и желание сбудется. Фото: архив редакции

Памятник пельменю

Еще в давние времена удмурты верили в то, что случайности не случайны. Поэтому при лепке пельменей они начиняли один из них либо тестом, либо монеткой. Считалось, что тот, кому попадется счастливая пельмешка, будет жить в достатке и обретет семейное благополучие.

Спустя время, в 2004 году, установили памятник удмуртскому национальному блюду. Находится он на ул. Краева, 35. Поэтому все желающие обрести удачу и достаток на 2023-й год смело приходите к памятнику и загадывайте желание.

Предполагаем, этот памятник один из самых необычных в Удмуртии. Фото: архив редакции

Памятник Крокодилу

Знаменитый ижевский Крокодил на перекрестке Коммунаров и Советской стал местом удачи среди школьников и студентов. Так повелось, что если погладить живот зеленого товарища, то все экзамены и контрольные работы пройдут успешно. Также если сесть к нему на колени и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Если погладить живот Крокодила и прокричать «Халява, приди!», то шансы на успешную сдачу экзамена удвоятся Фото: Эдуард КАРИПОВ

Памятник оружейникам

Рядом с набережной Ижевского пруда красуется памятник оружейникам. Жители города уверены, что потерев медаль на груди, можно загадать желание, связанное с карьерой. Кроме того, девушки в отношениях, которые хотят побыстрее выйти замуж, могут сесть на колени оружейника справа, потереть его руку и произнести желанную фразу: «Да уж, замуж невтерпеж!»

Здесь можно и удачу приманить, и загадать побыстрее выйти замуж. Фото: архив редакции

Конечно, в большинстве своем это все же легенды. Но ведь любая магия и волшебство в нашей жизни зависят от веры в них. В общем, верим только в хорошее и не стесняемся загадывать желания. Особенно в Новый год и всю первую половину января, когда Вселенная готова дарить нам подарки. Счастья и удачи, ижевчане!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Михаило-Архангельский кафедральный собор в Ижевске начали украшать рождественскими вертепами

Глава Удмуртии обменялся подарками с жителями республики в рамках новогодней акции радио Адам