Глава Удмуртии обменялся подарками с жителями республики в рамках новогодней акции радио Адам

У жителей Ижевска есть возможность получить подарок от главы региона Фото: Мария Бакланова

Сегодня утром глава Удмуртии посетил студию радио Адам (104,5 12+) и стал соведущим шоу «Первые». В конце эфира Александр Бречалов принял участие в новогодней традиции радиостанции «хоровод подарков».

Любой житель республики может оставить подарок на Новый год под елочкой в студии радио, а взамен получить презент, который до этого принес другой человек. И таким образом обменяться небольшими сюрпризами к празднику с незнакомцем.

Глава вытянул имя постоянного слушателя радиостанции Алексея и получил в подарок на Новый год термос. Бречалов не только обрадовался, но и удивился полученному подарку. Оказалось, что на днях он ездил по рабочим делам и у него под рукой не было чайника. В результате ему пришлось заваривать чай в кустарных условиях.

«Я даже разволновался! Ничего себе, мне подарок!», – сказал глава.

В свою очередь Бречалов оставил под елочкой приглашение на экскурсию в обновленный музей в Даче Башенина в Сарапуле, некоторые части которой откроют для посещения уже после Нового года. Глава также пообещал оставить подарок специально для Алексея, подарок которого ему попался.

Напомним, что помимо этого глава Удмуртии в эфире радио дал старт конкурсу на девиз и гимн года молодежи.

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