Михаило-Архангельский кафедральный собор в Ижевске начали украшать рождественскими вертепами

Вертеп с изображением рождения Иисуса Христа Фото: Мария Бакланова

На площади Михаило-Архангельский кафедрального собора в Ижевске разместили уникальный вертеп. Об этом сообщает пресс-служба церкви.

Вертеп находится на площади собора Фото: Мария Бакланова

По-настоящему сказочная картинка Фото: Мария Бакланова

Этот вертеп стал первым в этом году. Его изготовили мастера из Санкт-Петербурга специально для собора. Вертеп изображает сцену рождения Иисуса и поклонения трех волхвов: Бальтазара, Каспара и Мельхиора. Каждый из них держит в руках дары, которые они преподносят младенцу Христу. Также здесь размещены скульптуры Девы Марии и праведного Иосифа Обручника.

В январе здесь пройдет Вертепный фестиваль Фото: Мария Бакланова

Собор украсили к предновогодним и предрождественским праздникам Фото: Мария Бакланова

Остальные вертепы разместят в верхнем и нижнем храме, а также на прихрамовой территории. Общая композиция образует целый Вертепный фестиваль. Он станет доступным для посещения уже в первых числах января.

Рядом с собором также стоит чудесная новогодняя елочка Фото: Мария Бакланова

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