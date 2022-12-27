Михаило-Архангельский кафедральный собор в Ижевске начали украшать рождественскими вертепами

Вертеп с изображением рождения Иисуса Христа
Фото: Мария Бакланова
На площади Михаило-Архангельский кафедрального собора в Ижевске разместили уникальный вертеп. Об этом сообщает пресс-служба церкви.
Вертеп находится на площади собора
Фото: Мария Бакланова
По-настоящему сказочная картинка
Фото: Мария Бакланова
Этот вертеп стал первым в этом году. Его изготовили мастера из Санкт-Петербурга специально для собора. Вертеп изображает сцену рождения Иисуса и поклонения трех волхвов: Бальтазара, Каспара и Мельхиора. Каждый из них держит в руках дары, которые они преподносят младенцу Христу. Также здесь размещены скульптуры Девы Марии и праведного Иосифа Обручника.
В январе здесь пройдет Вертепный фестиваль
Фото: Мария Бакланова
Собор украсили к предновогодним и предрождественским праздникам
Фото: Мария Бакланова
Остальные вертепы разместят в верхнем и нижнем храме, а также на прихрамовой территории. Общая композиция образует целый Вертепный фестиваль. Он станет доступным для посещения уже в первых числах января.
Рядом с собором также стоит чудесная новогодняя елочка
Фото: Мария Бакланова
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