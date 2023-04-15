В трех городах Удмуртии открылись магазины эконом-сегмента «Чижик»

Магазин «Чижик» в Ижевске. Фото: Сергей Грачев

Торговая сеть «Чижик» от холдинга X5 Group (управляет также сетями «Пятерочка», «Перекресток») предлагает в своих магазинах товары по более низким ценам. В настоящее время они доступны жителям Ижевска, Сарапула и Можги. За счет чего экономия и насколько долговременным будет тренд на нее, узнали наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия».

Почему дешевле?

12 апреля 4 магазина торговой марки «Чижик» открыли свои двери перед покупателями. Кстати, во всех четырех торговых помещениях раньше работали супермаркеты «Пятерочка». Не функционируют больше и два «Перекрестка», но о том, почему их закрыли, в компании на запрос редакции «КоммерсантЪ-Удмуртия» не ответили.

И за счет чего же более низкие цены? Руководство сети объясняет доступные цены экономичностью в оформлении торговых залов и при выкладке товаров. Отметим, что на территории республики есть еще две сети экономичных цен – «Светофор» и «Находка». На пятки им наступает и «Моя цена», которую развивает «Магнит».

Будет ли востребованным?

Эксперты считают, что да. Тренд на расширение сети магазинов жестких дискаунтеров (эконом-класса) они считают закономерным.

«Мы в целом видим снижение и розничной, и оптовой торговли на 3% за год, это одна из самых падающих отраслей. И сейчас идет перераспределение. Во-первых, от крупных форматов к формату «у дома». Во-вторых, от более дорогих к более дешевым. Идет более жесткое разграничение между «эконом» и «премиум», – рассказал директор консалтингового агентства «Центр бизнес-аналитики» Михаил Алексеев.

Цены на продукты растут, поэтому жители республики все больше склоняются к экономии. Но не за счет количества и качества покупаемых продуктов, а исключительно за счет более низких цен.

«Основной посыл в том, что при том же качестве продуктов, не уменьшая продовольственную корзину, покупать их становится дешевле. Крупные сети реагируют на запрос рынка, что вполне закономерно. Ближайшие 5-7 лет будем наблюдать, как и в предыдущие кризисы, уход в «эконом», в том числе в жесткие дискаунтеры», – сообщил спикер.

Пока у покупателя есть спрос на магазины эконом-сегмента, они будут открываться и дальше. Причем, судя по всему, этот общероссийский тренд сохранится еще долго.

«Россияне на фоне кризиса больше стали экономить, ищут скидки и акции, сокращают потребности и затраты. Одновременно растет выручка других сетей, которые предлагают наиболее низкие цены (например, «Светофор»). Именно поэтому Х5 наращивает свое присутствие в регионах, открывая магазины с максимально низкими ценами и закрывая супермаркеты более высокого ценового сегмента», – прокомментировал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии ремонт дорог начнут с трассы Ижевск-Якшур-Бодья

Войсить, шеймить и читить: проверьте себя на знание молодежного сленга

В Ижевске у предпринимателя украли 25 000 рублей