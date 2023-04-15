В Ижевске у предпринимателя украли 25 000 рублей

Ему попался поддельный сайт. Фото: Мария Бакланова

В полицию Ижевска обратился 46-летний индивидуальный предприниматель. Он заявил о краже денег со своего счета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Он рассказал, что заказал холодильник в интернет магазине. Мужчина прошел по указанной на сайте ссылке, ввел данные своей банковской карты. После этого у него списали 25 000 тысяч рублей, но заказ так и не оформили. Выяснилось, что страница сайта оказалось поддельная.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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