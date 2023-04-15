В Удмуртии ремонт дорог начнут с трассы Ижевск-Якшур-Бодья

В 2023 году в планах отремонтировать 80 объектов. Фото: архив редакции

Первую в этом сезоне отремонтируют региональную трассу Ижевск-Якшур-Бодья. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства УР.

На трассе выполнят демонтаж старых и изношенных слоев асфальта. По необходимости заменят основание дороги. После уложат два слоя асфальтобетона, изготовленного по новым стандартам и сделают отсыпку. Также укрепят обочины и съезды на прилегающие территории.

До конца года планируют обустроить остановки общественного транспорта, а также установить барьерные ограждения и сигнальные столбы.

На время ремонта дорогу перекрывать не будут.

«Объект для нас важный. Он является выездом из Ижевска в северном направлении, а также в направлении соседних регионов - Кировской области и Пермского края. Кроме того, здесь много коттеджных поселков, и садоводческих массивов. », - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

В 2023 году в планах отремонтировать 80 объектов. Из них 9 участков – это региональные трассы.

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