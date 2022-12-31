Экстренные телефоны Ижевска на случай ЧП в праздники и график работы больниц в новогодние каникулы

Рассказываем, куда мчаться в праздники, если случилось ЧП, коммунальная авария или вы заболели

Даже в январские каникулы мы, к сожалению, не застрахованы от несчастных случаев и бытовых неприятностей. Когда под новый год прорвало трубу или разболелся зуб, полезно иметь под рукой самые важные телефоны. Специально на такой случай (надеемся, впрочем, что он не наступит) мы приготовили для вас традиционный справочник экстренных телефонов, а также график работы больниц, аптек, банков и ветклиник.

Если произошла авария или несчастный случай

Экстренные службы работают круглосуточно и без выходных, так что даже под бой курантов там возьмут трубку:

- если произошло что-то экстренное, но вы не знаете, куда обратиться, смело набирайте Единую службу спасения: 112 с мобильного.

- также при авариях и происшествиях звоним в службу реагирования в чрезвычайных ситуациях (ЕДДС Ижевска): 572-512;

- пожарная охрана: 01 или 101 с мобильного;

- скорая помощь: 03, 103 с мобильного;

- полиция:416-001 или 02 со стационарного телефона,102 с мобильного;

- газовая служба: 04 (с мобильного 104);

- госавтоинспекция: 415-700, 415-701.

Если требуется помощь коммунальных служб

По этим номерам ижевчане могут звонить, если с улиц не вывозят снег или дома прорвало трубу, а также при других коммунальных неурядицах:

- круглосуточная диспетчерская служба, единый номер 072 или 998-072 с мобильного;

- круглосуточная диспетчерская служба теплоснабжающей компании: 903-543, 903-545. Сюда звоним при проблемах не только с отоплением, но и с горячей водой;

- если нет света, звоним в Ижевские электрические сети: 8-800-220-02-20;

- при проблемах с холодным водоснабжением звоним в «Ижводоканал», телефоны диспетчерской: 950-500, 782-532;

- региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии решает проблемы с вывозом мусора: 570-454.

Как работают в новогодние праздники больницы Ижевска

Поликлиники будут работать все дни, кроме 1 и 7 января:

- 31 декабря и 8 января – по расписанию субботы. Можно вызвать врача на дом или обратиться к дежурному медику;

- 2, 4 и 5 января поликлиники также работают по субботнему режиму, но чуть дольше, до 16:00;

- 3 и 6 января работают по обычному графику.

С вопросами и за помощью в записи к врачу можно звонить в колл-центр Минздрава по номеру 8-800-100-24-47. Операторы работают:

- 31 декабря и 7 января – с 8:00 до 14:00;

- 2, 4, 6 и 8 января – с 8:00 до 16:00;

- 3 и 5 января – с 8:00 до 19:00.

Неотложную помощь в праздники окажут в зависимости от вида травмы или заболевания:

- при травмах глаз нужно обращаться в офтальмологию на ул. Ленина, 98а;

- при переломах и растяжениях у взрослых – в ГКБ №6 на ул. Труда, 1 или в травмпункт на ул. Нагорной, 56;

- при получении травм от пиротехники, обморожениях и травмах головы – в РКБ на Воткинском шоссе, 57;

- острая зубная боль у взрослых – повод обратиться в Республиканскую стоматологическую поликлинику на ул. Коммунаров, 231;

- при острой зубной боли у детей – обращаемся в детскую стоматологию на ул. Воровского, 150.

Экстренные дежурства больниц:

- хирургия и гнойная хирургия: 31 декабря – ГКБ №9, 1 января – ГКБ №6, 2 января – ГКБ №8 и ГКБ №6, 3 января – ГКБ №2, 4 января – ГКБ №9 и ГКБ №2, 5 января – ГКБ №6, 6 января – ГКБ №8 и ГКБ №6, 7 января – ГКБ №2, 8 января – ГКБ №9 и ГКБ №2.

- гинекология: 31 декабря – ГКБ №8, 1 января – 1 РКБ, 2 января – ГКБ №9, 3 января – ГКБ №6, 4 января – ГКБ №8, 5 января – ГКБ №9, 6 января – ГКБ №6, 7 января – ГКБ №8, 8 января – ГКБ №9.

- кардиология: 31 декабря – РКДЦ, 1-8 января – РКДЦ и ГКБ №6.

- урология: 31 декабря – 1 РКБ, 1-3 января– ГКБ №6, 4 января – 1 РКБ, 5-6 января – ГКБ №6, 7 января – 1 РКБ, 8 января – ГКБ №6.

- травматология: с 31 декабря по 7 января – ГБ №3, 8 января – 1 РКБ.

- ЛОР: с 31 декабря по 8 января – ГКБ №7.

Как работают в праздники отделения ЗАГС

Зарегистрировать рождение и получить повторные свидетельства и справки из архива можно:

- 2 января – ул. Клубная, 33, тел.: 715-861, с 8:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00);

- 4 января – ул. Удмуртская, 196, тел.: 681-298, с 8:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00);

- 6 января – ул. Молодежная, 35, тел.: 361-122, с 8:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00).

Регистрация смерти с 31 декабря по 8 января на ул. Пастухова, 86 в помещении МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» с 8:30 до 17:30 (обед с 12:00 до 13:00). Тел.: 414-225.

Работают ли ветклиники

Работают, но если речь о государственных, то не все дни:

- Воткинское шоссе, 29 (тел. 458-582). 31 декабря работает с 8:30 до 16:00; 6-8 января работает с 9:00 до 17:00;

- ул. Красноармейская, 103а (тел. 786-836). Работает 3-4 и 7-8 января с 9:00 до 17:00;

- ул. Молодежная, 22 (тел. 366-377). Работает 2-5 января с 9:00 до 17:00;

- ул. Баранова, 90. Работает 2 января и 5-7 января с 9:00 до 17:00.

Также можно обратиться в частные ветклиники.

- Так, «Гуффи» на ул. К. Маркса, 316 работает круглосуточно и открыта в новогоднюю ночь. Филиалы на ул. Первомайской, Гагарина и 30 лет Победы работают 2-8 января с 10:00 до 18:00, а с 9 января – с 9:00 до 21:00.

- Ветлечебница «Умка»: ул. Автозаводская, 34а и ул. Удмуртская, 302. 31 декабря филиалы работают с 9:00 до 14:00. Остальные праздничные дни, кроме 1 и 7 января, – с 10:00 до 16:00.

- «Бим» на ул. Авангардной, 11 работает 2 и 3 января с 10:00 до 18:00, с 4 по 6 января – с 10:00 до 20:00. С 8 января обычный режим работы.

Как в новогодние праздники работает почта

31 декабря все отделения закрываются на час раньше.

1,2 и 7 января почта в Ижевске не работает. Пособия и пенсии будут доставлены по графику, согласованному с региональным отделением ПФР.

3-6 и 8-9 января отделения почты работают как обычно.

Как работают в новогодние каникулы торговые центры Ижевска

- ТЦ «Кит». 31 декабря отделы ТЦ работают с 10:00 до 19:00. 1 января – выходной.

Гипермаркет «Магнит» работает с 8:00 до 22:00 и 31 декабря – с 10:00 до 22:00 1 января.

KFC 31 декабря работает с 9:00 до 20:00, а 1 января – с 12:00 до 23:00.

«Старик Хинкалыч» работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, а 1 января – с 17:00 до 22:00.

«Додо Пицца» работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января – с 12:00 до 23:00.

Пекарня «Мамин хлеб» отдыхает 1 января.

В салоне красоты выходные с 1 по 3 января.

К обычному режиму работы ТЦ «Кит» вернется 2 января.

- ТРК «Петровский» 31 декабря с 10:00 до 20:00 работают отделы, боулинг, кинотеатр, «Игромакс», а также фуд-корт; с 9:00 до 22:00 – «Гастроном», с 10:00 до 18:00 – КИДО.

1 января отделы ТЦ и КИДО закрыты. «Гастроном» и «Игромакс» 1 января работают с 11:00 до 22:00, кинотеатр – с 11:00 до 03:30, боулинг – с 13:00 до 2:00, а фуд-корт – с 12:00 до 22:00.

Со 2 января ТРК «Петровский» работает в обычном режиме.

- Отделы ТРЦ «Талисман» 31 декабря работают с 10:00 до 20:30, 1 января закрыты, а 2 января работают с 10:00 до 22:00.

Кинотеатр ждет зрителей 31 декабря с 10:00 до 19:00 и 1 января – с 14:00 до последнего сеанса. 2 января кино работает с 10:00 до последнего сеанса.

31 декабря фуд-холл в ТРЦ «Талисман» работает с 10:00 до 19:00, 1 января – с 14:00 до 22:00, а 2 января – с 10:00 до 22:00.

- В ТЦ «Флагман» 31 декабря с 10:00 до 21:00 работает «Пятерочка», остальные отделы закрыты. 1 января с 12:00 работает ряд магазинов: «Пятерочка», «Омега Планет», «Детский мир». С 14:00 откроются Zolla и «Читай-город».

Со 2 января «Флагман» возвращается в обычный режим работы.

- 31 декабря ТЦ «Гвоздь» работает с 9:00 до 18:00. 1 и 2 января – выходные, а с 3 по 8 января ТЦ снова работает с 10:00 до 19:00.

Как в праздничные дни работают банки

- 31 декабря будут работать только те офисы «Сбера», которые бывают открыты по субботам, но время их работы сократится на час. 1–3 января будут открыты только дежурные офисы, но основная часть не работает. 4–6 января снова работают «субботние» офисы, а 7 января – дежурные. 8 января откроются точки, которые обычно работают по воскресеньям. С 9 января «Сбер» возвращается к обычному графику.

Банкоматы работают все праздники, режимы работы можно узнать в приложении. Платежи по кредитам будут списываться в обычном режиме. Вклады, заканчивающиеся 1-8 января, будут продлеваться 9 января.

А вот корпоративных клиентов с 31 декабря по 8 января не обслуживают (исключение – операции по открытию бизнеса и отдельных видов счетов).

- Офис «Промсвязьбанка» работает только 30 декабря – с 9:00 до 19:00. А с 31 декабря по 8 января обслуживания клиентов нет.

Расписание троллейбусов, автобусов и трамваев в новогодние праздники

В новогодние праздники традиционно изменится режим работы общественного транспорта. Электротранспорт – трамваи и троллейбусы – будут ходить по расписанию субботы и воскресенья 31 декабря и 1 января. В первой половине дня интервалы на всех маршрутах будут увеличены. 2-9 января расписание электротранспорта будет воскресным.

Автобусы 31 декабря также пойдут по расписанию выходного дня. 1 января не будет курсировать маршрут №6, а на период с 31 декабря по 8 января закроются маршруты №2, 26, 31, 34, 36, 73 и 79.

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