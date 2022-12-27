Режим работы общественного транспорта в Ижевске изменят в новогодние праздники

Некоторые автобусы не выйдут на маршруты в выходные дни Фото: Архив КП

С 18:00 31 декабря до 03:00 1 января на Пушкинской улице в Ижевске закроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Это связано с празднованием Нового года на Центральной площади в городе. Дорогу перекроют на участке от улицы Кирова до Советской. Общественный транспорт перенаправят на другие маршруты.

31 декабря трамваи и троллейбусы будут ходить по городу по расписанию субботы, а с 1 по 9 января - как в воскресенья. В первой половине дня интервалы движения увеличат.

Режим работы некоторых троллейбусов и трамваев изменят:

Троллейбус №4: с 10:31 до 19:28

Троллейбус №6: с 10:50 до 21:21;

Троллейбус №14: с 10:16 до 18:22;

Трамвай №7: с 11:05 до 20:30.

Изменения также коснутся и автобусных маршрутов. С 31 декабря по 8 января автобусы №2, 26, 31, 34, 36, 73, 79 не будут ходить по улицам города. Автобус №6 не выйдет на маршрут только 1 числа. Остальные автобусы будут работать по расписанию выходного дня до 8 января.

Напоминаем, что режим работы больниц в новогодние праздники также изменится.

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