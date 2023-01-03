Новогодние праздники в Удмуртии: 10 интересных мест, в республике и соседних регионах где можно хорошо провести время

Тол Бабай – удмуртский Дед Мороз. Фото: Амир Закиров

провести незабываемое время с семьей. А как это сделать интересно, чтобы отдых запомнился надолго?

«Комсомолка» узнала где отдохнуть в Удмуртии и соседних регионах, в праздники всей семьей.

Чудеса Удмуртии

Тол Бабай

Проще всего провести праздники если не дома, то отвести своих малышей познакомиться с удмуртским Дедом Морозом – Тол Бабаем из села Шаркан.

Как известно, волшебник из Удмуртии потомок великанов-алангасаров. У него добрый нрав, он огромен и обожает общаться с маленькими детьми. Его всегда можно узнать по фиолетовой шубе и густой бороде.

Живет Тол Бабай в усадьбе, где хорошо могут провести время с детьми. Покататься на лошадях и тюбингах.

Как доехать: по данным сервиса Яндекс.Карты из Ижевска до усадьбы Тол Бабая можно добраться примерно за два часа через Воткинск или Якшур-Бодью. Кроме дороги на автомобили. Можно поехать на автобусе идущего в село Шаркан с центрального автовокзала.

Цена: в зависимости от выбранной программы, возраста ребенка и наличия льгот. Подробную информацию можно найти на сайте https://tolbabay.net/. К слову, вы можете попасть в усадьбу можно по «Пушкинской карте».

Телефон: 8-950-170-46-59; 8-800-101-96-91

Музей Чайковского

Музей-усадьба – отличное место для путешествий зимой: и поездка, и прогулка по теплому месту. Фото: архив редакции

В каникулы можно насладиться не только активным отдыхом, но и культурой. К примеру посетить усадьбу Чайковского в Воткинске. Она находится на берегу Воткинского водохранилища. Вы можете прогуляться на свежем воздухе, полюбоваться прудом и зимними пейзажами, а после отдохнуть в самом здании усадьбы и узнать историю детства и юности знаменитого Удмуртского композитора.

Как доехать: вы без проблем можете добраться из Ижевска до Воткинска примерно за полтора часа на машине или на электричке и автобусе.

Цены: билеты для взрослых – 290 рублей, для школьников – 130 рублей, для пенсионеров и студентов – 170 рублей. Дошкольники могут пройти бесплатно. Есть льготные условия. Цены на услуги экскурсовода, групповые экскурсии и категории льгот можно узнать на сайте .

Телефон: 8-963-028-27-11

Баба Яга

В Граховском районе Удмуртии в деревне Котловка живет настоящая Баба Яга. Ее тоже можно навестить во время каникул. Она с удовольствием расскажет маленьким гостям сказки про: Иванушку, Лешего, Кощея и других. Также вы можете поучаствовать в праздничном квесте «По следам Новогодней сказки».

Как доехать: ехать к бабушке придется около трех часов. Прямого сообщения до Котловки на автобусе нет, но можно добраться до Грахово и оттуда на такси.

Цены: вход для взрослых – 400 рублей, для детей до 14 лет – 300 рублей, а для детей до трех лет – вход свободный. Возможна оплата по «Пушкинской карте».

Телефон: 8-991-843-22-66

Музеи Сарапула

Дача Башенина – только один из музеев, который можно посетить в Сарапуле. Фото: Администрация города Сарапула

Вы можете посетить музейный комплекс Сарапула. В нем можно узнать об истории города и познакомиться с жизнью купцов дореволюционной России. Также через музей можно заказать экскурсии по Сарапулу.

В нем можно найти:

- Историко-краеведческий музей;

- Художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина»;

- Детский музейный центр «Дача Мощевитина», где живет главная волшебница города – Золотая Сарапуль;

- Музей «Купеческая чайная»;

- Мемориальный дом-музей академика Н.В. Мельникова.

Как доехать: на машине из Ижевска можно добраться за час. Также до Сарапула можно доехать на электричке и автобусах.

Телефон: 8- 34147 4-11-68

Цены: в разных музеях комплекса разная цена. Самые дешевые билеты стоят 100 рублей, самые дорогие – 1000 рублей. Все цены можно узнать на сайте.

Путешествие по россии недалеко от Удмуртии

Кунгурская пещера

Кунгурская пещера особенно красива зимой. Фото: Анастасия Захарова

Ледяная пещера находится в Пермском крае рядом с городом Кунгур. В пещере скрываются целых 70 подземных озер. А длина ходов-лабиринтов в ней достигает – более 8 тысяч км.

Как доехать: поездка на автомобиле через Чайковский займет шесть часов. Прямого автобусного сообщения из Ижевска в Кунгур нет. Вы можете добраться до Перьми, оттуда поехать в Кунгур на автобусе и оттуда доехать до села Филипповка.

Телефон: 8-800-700-17-33

Цены: в будние дни (с понедельника по четверг) цена за обзорную экскурсию для взрослых стоит 1000 рублей, для детей – 700, для студентов – 800. В пятницу и выходные цены выше. Подробные цены можно узнать на сайте.

Белогорский мужской монастырь

Белогорский мужской монастырь. Фото: Википедия

Кроме пещер, в Пермском крае вы можете посетить Белогорский мужской монастырь. Он находится на горе Белой. И построен из светлого камня, мягко отражающего солнечный свет.

Как доехать: можно доехать за шесть часов на машине через Воткинск. Или же доехать до Перми на поезде, а оттуда автобусом до Калинино, после чего добраться на такси или попутке.

Голубые озера

Эти озера не могут замерзнуть. Они находятся на территории природного заповедника в самом центре столицы Татарстана – Казани. Всего существуют два озера. Красивое место среди многолетних деревьев.

Как доехать: можно добраться на машине примерно за 6 часов. Или добраться на поезде, электричке или автобусе.

Цены: бесплатно

Кыш Бабай

Кыш Бабай. Фото: @tatar.moroz

Как насчет познакомиться с зимним волшебником из Татарстана? Кыш Бабай ждет гостей в своей резиденции вместе с настоящей свитой сказочных персонажей.

Как доехать: на машине вы без труда доберетесь до деревни Новый Кырлай за шесть часов. А вот на транспорте прямого сообщения нет. Можно доехать на электричке только до Арска, а дальше взять такси.

Цены: от 1350 рублей до 2800 рублей – в зависимости от даты посещения и возраста ребенка. Вы можете узнать точные цены на сайте.

Телефон: 8-843-260-16-40, 8-917-915-16-40

Дом шляп

В Доме шляп в Вятских Полянах живет главная волшебница Кировской области. Дом шляп – интерактивный музей в Кировской области. Он находится недалеко от Удмуртии. В нем, можно познакомиться не только с историей головных уборов в России, но и встретиться с зимней волшебницей – Девицей-Метелицей.

Как доехать: на машине можно добраться примерно пять часов при помощи Яндекс.Карт. Еще можно доехать на электричке доехать до Вятских Полян.

Цены: от 200 до 250 рублей в зависимости от программы.

Телефон: 8-83334-7-90-90

Стерлитамакские шиханы

Коралловые рифы можно увидеть не только на море. Представляете? В соседнем Башкортостане они есть! Это следы ранее существующего Пермского моря. Приехав вы можете увидеть шихан Юрактау, Куштау и Тратау. А еще развалины женской тюрьмы.

Как доехать: все Стерлитамакские шиханы не отмечены на Яндекс.Картах, но найти их по одному вполне реально при помощи. Шихан Тратау найти можно за семь часов если ехать через Нефтекамск и Уфу. Кроме того вы можете доехать до Уфы или Стерлитамака на электричке или поезде.

Цены: бесплатно

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Родственники Деда Мороза: где можно увидеть главных создателей праздника

Бесплатные катки: где можно покататься на коньках в Ижевске

Волшебные часы и сундуки с детскими письмами: как живет Тол Бабай в Удмуртии