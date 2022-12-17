Родственники Деда Мороза: где можно увидеть главных создателей праздника

Расскажем о сказочных волшебниках из соседних регионов Фото: Архив КП

Самый главный волшебник Нового года живет в Великом Устюге – месте, где царит волшебство и радость. И у него есть братья! Например, наш удмуртский Тол Бабай из Шарканского района. Любителям путешествий можно навестить и других дедушек в соседних регионах. Расскажем, где они живут.

Кыш Бабай из Татарстана

Дед Мороз из Татарстана. Фото: @tatar.moroz

Сама зима подчинялась Кыш Бабаю или, как его называли тюрки, Кыш Тонгрес. У татарского Деда Мороза есть своя резиденция, гостей он встречает вместе с дочкой Кар Кызы, Батыром, духом леса Шурале и другими героями.

Праздничная программа: в самой резиденции с ребятами проводят интерактивные игры и программу «Путешествуя, играем в лесной сказке Кыш Бабая». Маленьких гостей ждут сказочные герои, которые проведут ребят в мир приключений. По окончании – чаепитие с блинами и вручение подарков.

Как найти: волшебное место находится в селе Новый Кырлай Арского района. Добраться до него можно любым способом: на машине (дорога займет шесть часов) или на электричке до Арска, а затем на такси, поскольку автобусы в село не ходят.

По всем вопросам звоните по телефонам: +7 (843) 260-16-40; +7 (917) 915-16-40

Сколько стоит: в основном цены зависят от возраста детей и даты посещения. Суммы варьируются в пределе от 1350 до 2800 рублей. Более подробно вы можете ознакомиться с ценами здесь.

Девица Метелица из Кировской области

Главная шляпница Нового года. Фото: @devicametelica

Помощница Деда Мороза и хранительница головных уборов сказочных персонажей живет в Вятских полянах Кировской области. Именно она приветливо встречает гостей в единственном в России музея «Дом шляп». В резиденции можно увидеть тронный зал Девицы Метелицы и лабиринт сказок.

Праздничная программа: резиденция стала не только местом праздника. Там теперь проводят экскурсии группам от пяти человек и мастер-классы по мыловарению.

Как найти: адрес можно найти на картах – Вятские Поляны, ул. Ленина, 31. Если добираться на машине, то дорога займет около пяти часов. Если на поезде или электричке, то около трех – трех с половиной часов.

По всем вопросам звоните по телефонам: +7 (912) 702-10-88; +7 (83334) 7-90-90

Сколько стоит: цены на экскурсию для группы от пяти человек начинаются от 250 рублей. Если вы хотите стать участником мастер-класса «Волшебное мыловарение», то стоимость составит 200-250 рублей.

Хель Мучи из Чувашии

Дед Мороз из чувашского фольклора. Фото: @helmuchi

Чувашский Дед Мороз был богом сурового времени года, но любил поиграть на музыкальных инструментах и даже сам их изобретал. Праздник детям он дарит не один, а вместе с снежной красавицей – внучкой Юр Пике.

Праздничная программа: путешествие гостей по загадочным местам зимнего леса в программе «В гости к Хель Мучи». Кроме главных героев детей встретят и другие сказочные персонажи: Камака (Тетушка Печка), Арщури (Леший) и остальные обитатели сказочного леса. Всех посетителей ждут народные игры, мастер-классы и чаепитие с булочками.

Как найти: Сама резиденция находится в деревне Кшауши Чувашской республики. Доехать можно своим ходом (по времени – 8,5 часов) или на поезде до Чебоксар (дорога займет 8,5-12,5 часов). Автобусы до места не ходят, поэтому можно заказать программу с трансфером как из Чебоксар, так и из Новочебоксарска (добраться на поезде из Ижевска не получится).

По всем вопросам звоните по телефонам: +7 (937) 958-75-87; +7 (927) 995-19-55

Сколько стоит: если вы хотите праздничную программу с вручением подарка, то в этом случае цена составит 1480 рублей, если же без него – 1300 рублей. Без трансфера программа обойдется в 1000 и 1180 рублей соответственно.

Йушто Кугыза из республики Марий Эл

«Холодный дедушка» и его внучка. Фото: @club176284890

Марийского Деда Мороза назвали Йушто Кугыза, что означает «Холодный дедушка». Родом он из села Кункур, где и познакомился со своей супругой Йушто Кувой. Помощники Деда Мороза – его дети: сын Поран (Вьюга) и дочь Теле (Зима).

Праздничная программа: детки смогут познакомиться со сказочными персонажами волшебного леса – хозяином леса (Чодыра Оза), Травницей (Эмлызе), а также со злыми духами Вувером, Овдой, Киямат Удыром.

Как найти: семь часов на машине или на поезде до Йошкар-Олы, а оттуда уже своим ходом до села Кункур, Сернурский район республики Марий Эл. Дорога в таком случае займет 11 часов.

По всем вопросам звоните по телефонам: +7 (902) 430-05-63; +7 (902) 431-20-35

Сколько стоит: сказка для детей до трех лет будет бесплатной, для деток чуть постарше – 500 рублей. Взрослым же придется приобретать билеты за 700 рублей. Также возможна покупка билетов по Пушкинской карте.

Урал Мороз из Екатеринбурга

Самый младший брат Деда Мороза. Фото: @ural-moroz.ru

Самый младший по возрасту брат Деда Мороза – Урал Мороз из Свердловской области. Легенды гласят, что он встретил Весну Красну, когда проверял свои владения. Увидели и полюбили друг друга. Теперь они живут поблизости от Екатеринбурга в парке Сказов.

Праздничная программа: предлагается 4 варианта для групп и семей. Посетители могут выбирать между играми, мастер-классами, квестами и интерактивами. Больше всего им нравятся «Новогодние посиделки», где дети и их родители на протяжении 3,5 часов посещают экскурсию-квест по дворцу Деда Мороза, заходят в традиционную избу-музей, а также играют с Водяным и водят хоровод у елки.

Как найти: на машине путь из Ижевска займет 9,5 часов. На поезде до Екатеринбурга – почти 11 часов, а оттуда чуть меньше часа до города Арамиль Свердловской области на электричке до парка Сказов, 1.

По всем вопросам звоните по телефону: +7 (343) 226-40-30

Сколько стоит: на самом деле все зависит от программы, которую вы выберете. Самая дешевая – «Встреча с Уралом Морозом», от 420 рублей на взрослого и 520 рублей на ребенка. Самая дорогая и разнообразная – «Тайны волшебников». Цены здесь от 1600 рублей для детей и 1350 рублей для взрослых. Ознакомиться с прайс-листом на программы можно здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Резкое потепление и новый снегопад: синоптики из Удмуртии сделали прогноз на выходные

За громкий лай и вой животных теперь будут штрафовать в Удмуртии

ГКБ №6 на улице Ворошилова в Ижевске закрыли