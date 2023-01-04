Новые заведения Ижевска: где можно встретиться с компанией и вкусно провести время

Новые и вкусные кафе и рестораны Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

Где в Ижевске в новогодние каникулы да и в любой другой день можно попробовать настоящую итальянскую пиццу и уютно скоротать время за ланчем? Мы узнали о новых заведениях общепита и готовы вам все рассказать. Приготовьтесь записывать адреса.

Кафе Hygge (ул. Ленина, 97)

Здесь можно встретить вежливый персонал и не менее отменные блюда. Само кафе оформлено в датском стиле, а внутри отделка из натурального дерева. Место максимально располагает для комфортного времяпрепровождения в кругу близких и друзей. Кстати, блюда здесь будут готовиться на ваших глазах.

В меню – стандартные завтраки (каши с тостами, сырники, омлеты с различными добавками), римская пицца, паста, а также различные супы и вторые блюда.

Завтраки подают ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00, а в выходные – с 9:00 до 16:00.

Режим работы: в будни – с 8:00 до 23:00, в выходные – с 9:00 до 23:00.

Забронировать столик можно по телефону: +7 (3412) 57-69-00.

Эстетичная подача завтраков Фото: кафе Hygge

Кафе RIVA (ул. Холмогорова, 15)

Старые OKNA закрыли, но открыли новые. Жители Ижевска теперь могут посетить полюбившееся место, но уже под другим названием и с новой концепцией. Днем – это простое кафе и место для деловых разговоров, а вечером вас ждет интимный приглушенный свет и расслабляющая обстановка.

В меню – итальянская пицца, десерты, горячие блюда и, разумеется, только изысканные напитки.

Режим работы: по будням – с 8:00 до 00:00, в выходные – с 9:00 до 01:00.

Забронировать столик можно по телефону: +7 (3412) 90-54-05.

Вкусная еда объединяет людей Фото: кафе RIVA

НИИ Рассказов (ул. Свободы, 173)

В это место лучше приходить большой компанией. Бар-квартирник открыл свои двери для настоящих ценителей виниловой музыки и хорошей еды. В самом баре приятный приглушенный свет, который отлично гармонирует с интерьером.

В меню – сочные хинкали, мясо на гриле и разнообразные закуски.

Режим работы: в будни – с 11:00 до 02:00, в выходные – с 11:00 до 03:00.

Забронировать столик можно по номеру: +7 (3412) 97-12-22.

Да, здесь можно найти и новогодние салаты Фото: кафе НИИ Рассказов

Кафе VKUSNO VKUSNO (ул. 50-летия ВЛКСМ, 6)

Название заведения говорит само за себя. Это уникальное место, где есть абсолютно все: от завтраков до мастер-классов по приготовлению всех позиций стандартного меню. Супы, вторые блюда, салаты – все можно будет попробовать по окончании урока.

В меню – блюдо дня, итальянская пицца, борщ, солянка и многое другое.

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00

Записаться на мастер-класс можно по номеру: +7 (912) 763-51-01.

Завтрак в кафе – хорошее начало дня Фото: кафе VKUSNO VKUSNO

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