Огонек, куранты, пирожок и алкоголь: четыре истории со встречи Нового года

Фото: архив КП

У многих, скорее всего, хотя бы один раз в жизни в ночь с 31 декабря на 1 января происходило что-то сверхинтересное. Мы собрали несколько таких историй и готовы с вами поделиться.

Беззвучные куранты

Только представьте всю праздничную атмосферу на Красной площади в столице нашей необъятной страны. Роскошная иллюминация, повсюду все светится, гуляют толпы радостных людей. Вот-вот начнется бой курантов, которые возвестят о начале нового года. А потом можно домой отправляться и доедать праздничные салаты.

Однако заветного боя главных часов страны могут услышать не все. Да, конечно, это не самый «трэш», но согласитесь, что осадочек-то мог остаться у каждого, кто попал бы в такую ситуацию.

«2020 год мы встречали на Красной площади в Москве и не услышали боя курантов, потому что народу было много, а после целый час не могли выйти с площади из-за тех же самых людей», – поделилась Лилия.

Счастье не в курантах. Фото: предоставлено героиней

Новый год с огоньком

Одни смотрят, как горят бенгальские огни, а вот жители Татарбазара наблюдали под бой курантов, как горит двухэтажный барак.

«Тогда еще таких фейерверков не было, было тихо. Все пили в это время шампанское и обнимались друг с другом, а может, спали… Скорее всего, спали. Но зрелище было яркое. Нам с горы было видно хорошо!» – рассказала Светлана.

Пирожок с печенью – залог счастливых отношений

Как начинается повествование в самых романтических сказках: «Это был обычный зимний вечер…» И после такого описания отлично подойдет фраза: «Все это было бы так грустно, когда бы не было смешно», поскольку все закрутилось в самый последний день перед Новым годом.

Екатерина встречала вместе с коллегами на работе 2009 год. В подарок руководство вручило две бутылки шампанского, которые сотрудники дружно и душевно разделили между собой. Казалось бы, что может пойти не так? Но не каждый увеселительный напиток может быть качественным. Так случилось и со второй подарочной бутылкой, после чего произошла невероятная история.

«На человека получилось бокала по три, в сущности, немного, но после того, как попробовали вторую бутылку, меня унесло. Причем я все соображала, но перед глазами двоилось, а координация была утеряна.

Все бы ничего, но после работы у меня было свидание. Мой муж – тогда еще молодой человек – оказался понимающим. Он меня встретил, увел в кафе и попытался реабилитировать при помощи пирожка с печенью. Но безрезультатно. Тогда он увел меня на набережную и полтора часа там проветривал.

Около 19 часов я вернулась домой. У меня жутко раскалывалась голова, но сказать родителям, что я отравилась некачественным шампанским, было стремно, и я стоически нарезала салаты, долепила с мамой пельмени, а в 12 часов выпила «контрольную» дозу шампанского и очень быстро ушла спать. Никто так ничего и не заподозрил, родители подумали, что я просто схватила приступ мигрени.

А эту историю до сих пор с мужем вспоминаем. Он в красках мне рассказал, как я зигзагами шла к нему от трамвайной остановки. Он тогда подумал, что я просто очень сильно перебрала. А еще он навсегда запомнил, что я не ем печень», – рассказала нам Екатерина.

Внезапная невестка и забытое тысячелетие

Елена тогда была обычной студенткой педагогического института и готовилась встречать новое тысячелетие. Одной это делать не хотелось, поэтому она вместе со своим молодым человеком поехала к его родителям отмечать самый семейный праздник – Новый год. Да и до дома в последний день года попасть было практически невозможно.

Мама, разумеется, не ждала никакой девушки в доме, но почувствовав всю любовь ее сына к Елене, все-таки смягчилась. Уже к обеду будущая свекровь примеряла на новоиспеченную невестку костюм Снегурочки из школьной костюмерной, а сына нарядила в Деда Мороза для полной гармонии.

Время шло, и прямо перед праздником родители ушли к друзьям, оставив квартиру молодым и их товарищам. Гости принесли с собой увеселительные напитки, но, как мы писали в истории выше, – не каждый алкоголь отличается своим высоким качеством. Ну а дальше стоит только вникать во всю эмоциональность событий, которые нам поведала сама Елена.

«В двадцать лет на вечеринку гости приносят не только проверенные напитки, но и паленую водку, и самогон, и кислое вино из бабушкиной фляги. Издревле повелось под бой курантов звонко дегустировать дары данайцев, что мы с Дедом Морозом и сделали. После чего в мою затуманенную весельем голову, увенчанную шикарной короной, пришла идея поздравить соседских детей. Ведь образ Снегурки великолепен! Надо успеть до дискотеки серебряную шубку всему хлопающему шампанским миру показать!

Дед Мороз сгреб в пакет конфеты со стола. Мы покинули гостей, сказав им, что вернемся к часу, по Москве речь президента отмечать. И сквозь метель потанцевали в соседний подъезд.

В каждой квартире нас так радушно потчевали стихами и напитками, что я проснулась в кровати, когда уже был день. Куда сгинула новогодняя ночь, мне было решительно не известно. Лежащий рядом полуживой парень, увы, не мог добавить ясности в нестерпимую боль от профуканой встречи редкого тысячелетия.

Еле повернув голову, я узрела на стуле порванное платье Снегурки и грязную шубу ее Деда. Чуть позже кипящая слюнями мамаша обрисовала свое возвращение домой. Рано утром, войдя в подъезд, в тамбуре она запнулась о плюшевую задницу Деда Мороза. Рассмеялась, мол, какой-то алкаш хорошо наотмечался. Повернула бородатое тело лицом, а это ее сын в грязи у порога валяется. Притащила в квартиру. Там нашла меня, сладко спящую на диване.

То, что я дошла до постели, а мой парень нет, возможно, реабилитировало бы меня в глазах будущей свекрови, но проблема оказалась сложнее. Кроме репутации, в новогодних приключениях я утратила роскошную корону, которую вскоре ждали детки на утреннике в гимназии.

Через день драная драгоценность чудом нашлась болтающейся на заборе в соседнем дворе. После серьезной реставрации в школьную костюмерную она вернулась в отличие от моей памяти о том вечере.

Страшно представить, как соединились сияющая корона и старый штакетник в глубоком непроходимом сугробе. Эта тайна миллениума до сих пор, скорее к счастью, мною не раскрыта», – вспоминает Елена ту замечательную ночь.

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