Переросли, но не забыли: куда делись субкультуры «нулевых»

Неформальные течения иногда объединялись. Фото: Дана Солнцева

Субкультуры – это возможность показать свою индивидуальность, что особенно востребовано среди молодежи. Например, в нулевых и начале 10-х на улицах городов пестрели яркие наряды, да и внешность подростков того времени существенно отличалась от современной. Но в один момент они как будто провалились сквозь землю, и в интернете о них ни слуху, ни духу – больше нет «ванильных» цитат, никто не ставит грустных мишек Тедди на аватарки и не пишет на заборах «Цой жив». Неужели эта эпоха бесследно исчезла? «Комсомолка» узнала, как сейчас живут представители исчезнувших субкультур.

Настоящий панк в душе

Панки практически не называли друг друга по именам, а использовали прозвища. Так, например, 27-летний Дмитрий так и остался в кругу своих друзей «Пионером» и «Сержантом». Да, сейчас они уже не ставят себе ирокезы и не бунтуют во дворах, но каждый раз при встрече обсуждают бурную молодость, слушают любимую музыку и путешествуют по городам.

Дима «Сержант» (в центре) вместе с друзьями. Фото: героя публикации

«Я такой по зову сердца. У меня твердая рука, и я всегда могу встать горой за своих друзей. Да, может, у нас не самая тихая компания, но зато когда мы вместе, это такая сила, такая энергия, которую не остановить», – рассказывает Дима.

Панк-культура остается в жизни Димы по сей день – ездит к своим друзьям в различные города России и беззаботно проводит время в квартирах своей дерзкой «семьи».

«Хоть у нас и есть разногласия и мы можем набить друг другу морды, мы все равно ценим своих товарищей и всегда готовы подставить плечо», – смеется «Пионер».

Как известно, панки никогда не были тихой субкультурой, наоборот, они привлекали к себе внимание громкой музыкой, хулиганили на улицах. Дима с друзьями тоже не отставал, поэтому за подобные выходки «Вечного Пионера» даже задерживали сотрудники полиции. Ну, и как подобает представителю анархизма, участвовал в различных митингах и политических демонстрациях. И пусть все это осталось в прошлом, Дмитрий уверен, что панки на самом деле никуда не исчезли.

«Ушли малолетки. Которые только и могли, что понтоваться. Они выросли, стали скучными и ушли. Кто-то завел семью, кто-то работает. А настоящий панк – это в душе. Мы никуда не делись», – поделился Дима.

Металл должен быть внутри

Любовь к музыке и литературе у детей прививается с малых лет, поэтому в 10 лет Патриция решила, что ее любимым жанром станет «металл» и хоррор-истории из интернета, а чтобы было интереснее, она начала придумывать их сама и рассказывать друзьям.

Не одежда делает из тебя металлиста, а что-то внутри. Фото: архив героя

«По мне, глупо спрашивать, почему человек увлекается тем или иным течением. Это как панка спросить: «Ты стал панком из-за ирокеза?» Я металлист, и этим все сказано», – написала нам Патриция Дипсомания.

Конечно, трудно представить металлиста в повседневной «кэжуал» одежде, но, как утверждает Патриция, «металл» заключается не в одежде, а в том, что находится на душе. Так что не стоит удивляться, если человек внезапно разлюбил этот стиль, скорее всего, это просто не его.

«Идея порождает искусство. Новые идеи, новые течения влияют на искусство, а оно, в свою очередь, вдохновляет людей на что-то новое. Так происходит сейчас. Мы никуда не делись, просто мир меняется, и все смешивается. Кто-то действительно вступает в субкультуры из-за моды. Но они долго не задерживаются и «перерастают», – считает Патриция.

Пони объединяют

Возможно, вы слышали странное название «брони», вот только значение его не от слова «броня». Это сокращение от английского brother – брат и pony – пони использовалось любителями мультфильма «Мой маленький пони» (6+). В эту субкультуру входили подростки и люди постарше, в души которых запали добрые и милые пони.

Брони можно было узнать по аватаркам с любимыми пони, а также по фотографиям полочек с коллекциями лошадок. Фото: героя публикации

«Я всегда любила лошадей. Как-то мама решила мне сделать подарок и купила в магазине набор с пони 2005-го года. На наборе была ссылка на американский сайт с играми для девочек. Там я познакомилась со вселенной пони. Потом на сайте анонсировали сериал «Мой маленький пони: дружба это чудо» (6+). Когда я в свои 12 лет увидела его первые серии – влюбилась. Нашла сайт, где собирались ребята, которым так же зашел новый сериал. Вместе с ними смотрела новые серии на английском во время прямых трансляций из США, а потом участвовала в обсуждениях с другими брони. Там было много художников и других творческих людей. Это меня и вдохновляло. Мы с подружкой создали группу, где рисовали и писали истории. Даже свой комикс сделали», – поделилась Ярослава.

Каждый выбирает субкультуру по своим интересам, поэтому для девушки причастность к движению – важный период жизни. И это не просто про разноцветных лошадок, а про ценность дружбы и теплые воспоминания.

«Сейчас ребята в большинстве своем затихли. Любимый сериал закончился, а новый пока мало кто понимает. Часть переключилась на что-то новое, а кто-то продолжает творить по любимой вселенной. По моим наблюдением, ушли в основном те, кто смотрел сериал ребенком и кто смотрит на «пони» как на развлечение для детей», – подытожила наша читательница.

Кошачьи ушки и значки на портфеле

Если человек захочет показать свою индивидуальность, он сможет это сделать даже в месте с самой строгой дисциплиной. Так, например, автор материала, обучаясь в кадетском классе, где казалось бы немного возможностей для самовыражения, продемонстрировала свое яркое «я» в молодежном аниме и гик-течении.

Притащить плюшевого аниме-персонажа в школу? Легко! Фото: Дана Солнцева

Сначала просто нравилось смотреть японские мультики, но многие ребята из моего окружения не интересовались этим, поэтому начала искать различные форумы в интернете и аниме-паблики в социальных сетях.

В начале 2010-х годов ходила на встречи к монументу Дружбы народов и на Центральную площадь, где собирались поклонники японской анимации. Обознаться было невозможно – многочисленные значки на рюкзаках, брелоки с любимыми персонажами. Эти детали помогали завязать разговор при знакомстве и становились поводом для обсуждения того или иного аниме.

Встречи также помогали ребятам-интровертам, которые сидят дома, ни с кем не общаются и так же сутками напролет смотрят аниме, обрести друзей и близких людей.

На крыльце ДК «Строитель» также иногда собирались любители аниме Фото: Дана Солнцева

Со временем я не стала меньше любить японскую мультипликацию, наоборот, черпаю из этого душевного мира вдохновение. Раньше многие думали, что анимешники – странные люди, которые не хотят выходить из детства, но сейчас, когда анимация появляется чуть ли не в каждой видеоигре, этот штамп исчез. «Старички» культуры повзрослели, обзавелись семьями, но это не значит, что они забросили аниме. Они смотрят, но теперь уже вместе со своими детьми.

Ваниль пришлась не по вкусу

Стать своим в компании достаточно тяжело, особенно когда речь идет о субкультурах. Так, Лидия Пастер хотела стать для кого-то единомышленником и делала для этого все: смотрела аниме, пыталась понять металлистов и даже стать той «ванилькой» из 2010-го.

«Не сказать, что мне нравилось, но я пыталась влиться в коллектив». Фото: архив участника публикации

«Я хотела больше общаться с ребятами из школы. В то время я хватала все, что было популярным, даже если в этом не разбиралась или мне не особо нравилось, – чтобы меня заметили. Ради того, чтобы чувствовать себя «как все», я примеряла на себя роль такой девочки-дурочки, с которой всегда всем весело», – рассказала Лидия.

Такие девочки хотели быть похожими на американских подростков как в музыкальном вкусе, так и в одежде. Образ девочки-девочки часто был слишком показательным, а чтобы быть в тренде, Лидия даже интересовалась подростковыми книгами, вот только они были не в ее вкусе.

«Мне это все надоело. Я нашла себя в творчестве. А с той компанией я больше не общаюсь, да мне и не надо. Выросла», – поделилась наша читательница Лидия.

Что говорит психолог

На то, почему субкультуры пропадают и становятся незаметными, психолог Юлия Князева ответила: «В большинстве своем сами субкультуры как явление никуда не пропадают. Большинство из них трансформируются в новые течения или становятся частью чего-то нового».

Еще одной причиной является то, что подростки растут, соответственно, меняются их вкусы и интересы.

«Это естественно. Людям свойственно привязываться к «стае» и искать поддержку среди единомышленников. Взрослым порой это нужно даже больше, чем подросткам. Ведь мы сами стараемся держать себя в рамках, чтобы не быть чужаками в глазах других людей. А во время встречи с друзьями у нас есть возможность быть собой», – объяснила психолог.

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