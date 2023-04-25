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НовостиОбщество25 апреля 2023 9:17

В пруду Ижевска обнаружили гранату

Ее выловил местный житель с помощью магнита
Виола Романова
Улов ижевчанина. Фото: Управление Росгвардии по Удмуртии

Улов ижевчанина. Фото: Управление Росгвардии по Удмуртии

24 апреля в ижевском пруду один из местных жителей выловил гранату. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Мужчина достал гранату из воды с помощью магнита, а затем сразу сообщил об этом в правоохранительные органы. Набережную тут же оцепили, а на место вызвали группу ОМОН.

Взрывотехники вывезли гранату на специальный полигон и уничтожили ее. Специалисты также отметили, что на боевом припасе были следы коррозии.

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