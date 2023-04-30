Все в огне: фото пожаров и их последствий в Удмуртии

Пожар в деревне Марийский Сарамак в 2021 году. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Наступили теплые деньки, снег растаял, и традиционно начался период ландшафтных пожаров. Сотрудники МЧС по несколько раз в день выезжают на борьбу с огнем. Статистика зашкаливает нынешней весной, из-за чего пожарные перешли на усиленный режим работы.

С начала года, а вернее, всего за полтора месяца в Удмуртии произошло более 170 ландшафтных пожаров на площади более 650 га, в прошлом году зафиксировано 15 возгораний на площади 6,286 га. Кроме этого, нынешней весной сотрудники МЧС 14 раз тушили лесные пожары на площади 97 га.

Большая часть пожаров происходит по вине человека. И вот к каким последствиям приводит наша безответственность – мы собрали фотографии масштабных пожаров в 2021 и 2023 годах.

Деревня Марийский Сарамак, 2021 год. Сильный ветер оборвал провода, из-за чего загорелась сухая трава. Огонь уничтожил постройки на площади 390 га, траву и кустарник на 19 га. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В 2021 году сгорели пасека и баня. Существовала реальная угроза для деревень Сидоровы горы и Поваренки, а также для нацпарка «Нечкинский». Причина – неосторожное обращение с огнем. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Деревня Марийский Сарамак. 2021 год. Пожарные прибыли, когда дома и строения горели уже на 8 участках. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Лесной пожар в Малопургинском районе в 2021 году. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

2023 год. Ландшафтный пожар в Каракулинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

2023 год. Огонь бушует у реки Буй в Камбарском районе. Пожарные до него почти час добирались пешком, потому что техника не могла проехать по болотистой местности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Выгоревшая трава в лесу на территории СНТ «Экспресс» в Завьяловском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сарапульский район, 2023 год. Огонь угрожал перейти на населенный пункт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сгоревшая трава на улице Союзной в Ижевске нынешней весной. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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