С 14 апреля в лесах Удмуртии объявлен пожароопасный сезон

В Удмуртии произошло уже 98 ландшафтных пожаров. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

С 14 апреля в Удмуртии начался противопожарный сезон. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды УР - Денис Удалов.

По данным пресс-службы МЧС Удмуртии, в республике произошло уже 98 ландшафтных пожаров. Чаще всего в возгораниях был виноват человек. За минувшие сутки с 14 по 15 апреля произошло 32 пожара.

На данный момент в Удмуртии запрещено разводить костры, мангалы, жаровни и все, что связано с открытым огнем. Нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стеклянные бутылки и банки, а также оставлять мусор в лесу.

Для охотников под запрет попадают пыжи из горючих или тлеющих материалов.

Запрещено оставлять без присмотра промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, а также выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. Нарушение этих запретов может привести к пожару. Нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.

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