Разводить костры в Удмуртии можно только до введения особого противопожарного режима

За этот год в Удмуртии произошло уже 10 ландшафтных пожаров Фото: Диля Ахмадишина

В ГУ МЧС по Удмуртии рассказали, что в республике в этом году уже произошло 10 ландшафтных пожаров на общей площади 130 га. В связи с этим, в ведомстве напомнили правила разведения костров.

Разводить огонь можно в открытых ямах-котлованах, металлических емкостях (без отверстий) и в мангале. Костер может гореть на расстоянии:

– не менее 50 м от каких-либо зданий;

– не менее 100 м от хвойного леса;

– не менее 30 м от лиственного леса.

На своем участке огонь можно разводить на расстоянии не менее 15 м от зданий и строений. Вокруг костра участок должен быть очищен в радиусе 10 м. Если огонь открытый, нужна минерализованная полоса. Если костер разводят в металлической емкости, все расстояния уменьшаются в два раза.

Шашлыки можно готовить на расстоянии 5 м от зданий и с очищенной зоной 2 м.

Также нужно позаботиться, чтобы под рукой были средства пожаротушения и телефон для вызова пожарных в случае распространения огня.

Разводить открытое пламя можно только до введения особого противопожарного режима. Готовить шашлыки на участках пока еще можно.

Собственник должен содержать в порядке свой участок: убирать сухую траву и мусор. Если на участке произойдет возгорание, его собственнику может грозить административное наказание.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы:

– 5–15 тысяч рублей для граждан;

– 20–30 тысяч рублей для должностных лиц;

– 40–60 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;

– 300–400 тысяч рублей для юридических лиц.

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