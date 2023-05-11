Изъятие домашней птицы в связи с птичьим гриппом: каких хозяйств в Удмуртии это коснется и как фермерам возместить ущерб

Почему владельцам придется расстаться даже со здоровыми пернатыми Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с высокопатогенным гриппом птиц H5N1 в Удмуртии остается напряженной, но теперь еще и в социальном плане. В интернете появились десятки разгневанных комментариев, которые связаны с изъятием домашних птиц в карантинных зонах. Напомним, очаги вируса H5N1 были обнаружены в Глазове и Ижевске. Теперь в радиусе 5 км вокруг мест, где были найдены погибшие чайки, предстоит ликвидировать всю домашнюю птицу. Эта же участь ждет и полученные в частных хозяйствах продукты птицеводства. Всего уничтожению подлежит более 16 тысяч голов птицы, но в ближайшее время это число может значительно возрасти.

Почему принято такое решение

Как отметили на встрече с журналистами заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова и начальник главного управления ветеринарии региона Роман Габдрахманов, изъятие домашней птицы – вопрос крайне болезненный. Однако это необходимо, чтобы не допустить распространения опасной инфекции, которая способна уничтожить птичье поголовье на всей территории Удмуртии. Кроме того, выявленный штамм угрожает здоровью людей.

Пока заболевание подтвердилось только у диких пернатых – чаек. Но так как они летают везде и неизбежно контактируют с домашней птицей на выгуле, возникновение очага в каком-либо фермерском хозяйстве – лишь дело времени. Именно этим и объясняются столь жесткие упреждающие меры.

Эксперты называют сложившуюся угрозу колоссальной. В Удмуртии и раньше фиксировали случаи птичьего гриппа, но вспышки прошлых лет были куда менее серьезными.

Почему мы должны уничтожать здоровых птиц

Наибольшее недовольство фермеров связано с тем, что изъятию подлежат все без исключения птицы в карантинной зоне. Причем никаких анализов никто не делает.

Действительно, здоровых птиц очень жаль, но подобная тактика все же обоснована, поясняют эксперты. Сбор и проверка огромного количества проб – это очень большой объем работы и вложений. И никто не гарантирует, что птица, признанная здоровой, не заразится на следующий день после того, как у нее взяли анализы. А определить птичий грипп сразу и на глаз невозможно. Инкубационный период составляет до 5 суток, кроме того, некоторые пернатые могут переносить болезнь в легкой форме.

Исключение не делается даже для привитых птиц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На каком основании выполняют изъятие птиц

Изъятие птиц и сельхозпродукции производят в соответствии с федеральным ветеринарным законодательством. Основанием является Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 08.05.2023 г. № 340-р. Несмотря на то, что птицы – это собственность, в сложившихся условиях ее имеют право забирать.

Что еще изымают у хозяев

Если в хозяйстве хранятся или инкубируются яйца от собственных кур, живут цыплята, есть птичьи тушки, предназначенные для еды или на продажу, все это также изымут. H5N1 передается через любую продукцию птицеводства, а также через помет. Может вирус «путешествовать» и с кормами, не прошедшими термическую обработку, так что вывозить самостоятельно заготовленные корма из карантинных областей сейчас запрещено.

В каких районах изымают домашнюю птицу

Разумеется, процедура изъятия домашней птицы действует только в пределах 5-километровой зоны вокруг очагов птичьего гриппа. О том, что пернатых заберут, хозяев предупреждают ветеринары во время подворового обхода. Кроме того, все населенные пункты, где введен карантин, перечислены в документах, размещенных на сайте правительства Удмуртии. Районы Ижевска указаны здесь, Глазова – в другом документе, Завьяловского района – по ссылке.

Куры, гуляющие во дворе, могут столкнуться с вирусом в любой момент Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как происходит изъятие птицы

Возмещение ущерба владельцу изъятых птиц предусмотрено законом. Как сообщил Роман Габдрахманов, схема детально проработана. При Главном Управлении ветеринарии республики создана специальная комиссия, включающая представителей администрации города или района. По итогам обходов собирается полный перечень владельцев домашней птицы, согласно которому она потом и изымается. Хозяин обязан в указанное время быть дома. Комиссия составляет акт об изъятии. Он составляется в 3 экземплярах – для собственника, в правительство республики и в региональное Управление Россельхознадзора.

Будут ли возмещать ущерб, когда и каким образом

Собственник имеет право на возмещение ущерба. Он пишет заявление в адрес Главного Управления ветеринарии по Удмуртии – это можно сделать на месте, комиссия выдаст бланк, – где указывает свои личные данные и номер банковского счета, на который впоследствии переведут деньги.

5 рабочих дней идет проверка заявления. Если будут обнаружены какие-то ошибки, его вернут и попросят переделать. После этого собственник попадает в реестр получателей средств, для него рассчитывается сумма на возмещение ущерба. Затем Главное Управление ветеринарии отправляет всю информацию в правительство Удмуртии, и деньги выделяются из республиканского бюджета. На это отводится 3 месяца, однако на практике выплаты обычно приходят гораздо раньше.

Стоимость птиц и продукции уже рассчитана – за основу взяли данные Удмуртстата и рыночные цены. При этом сумма возмещения учитывает не только вид, но и возраст птиц. То есть владелец, у которого изъяли 10 цыплят, получит меньше, чем владелец 10 взрослых несушек.

Почему не трогают птицефабрики

По словам Ольги Абрамовой, Удмуртская птицефабрика не попала в карантинную зону, и это хорошо, так как в противном случае пришлось бы уничтожить 2 млн поголовья птиц, а более 1,2 тысяч людей потеряли бы рабочие места. Только прямой ущерб мог составить более 2 млрд рублей, возместить его республике было бы очень трудно.

Сейчас на птицефабриках повышен контроль. Птица содержится только в закрытых помещениях, качество кормов тщательно контролируется, многократно усилена дезинфекция. Обеспечить подобные меры в частных хозяйствах (а главное, проверить, как они соблюдаются), конечно же, нереально.

Вне карантинных зон владельцев домашней птицы просят содержать пернатых в помещении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему забирают даже привитых птиц

Против птичьего гриппа есть прививка, но, к сожалению, даже привитых кур сейчас обязаны забирать и ликвидировать. Дело в том, что вакцинация не защищает от заражения, она лишь позволяет птице перенести заболевание легко. То есть привитая курица может переболеть без явных симптомов, но стать источником заражения для других птиц. Прививка – это мера защиты от птичьего гриппа в более спокойное время, когда нет эпидемической угрозы.

Заберут ли птиц, которые содержатся в помещении

Увы, даже если хозяин уверяет, что на улицу его куры не ходят, с птицами придется расстаться. Дело в том, что комиссия никак не сможет проверить эти слова, а подавляющее большинство владельцев все равно так или иначе выпускает птицу во двор.

Как быть с птицами на территориях, которые не вошли в карантинную зону

За пределами 5-километрового радиуса вокруг очага птичьего гриппа никакого изъятия куриц пока не планируется. Тем не менее, владельцев просят перевести птиц на безвыгульное содержание. Появятся ли в Удмуртии новые очаги H5N1, спрогнозировать крайне сложно. Если такое случится на новых территориях, там будут принимать аналогичные меры.

Кроме того, абсолютно всех владельцев домашней птицы предупреждают об административной и даже уголовной ответственности за сокрытие фактов болезни и падежа в имеющемся поголовье. Если птицы начали болеть или гибнуть, следует немедленно оповестить ветеринаров. Например, позвонив на горячую линию Главного управления ветеринарии Удмуртии по телефону 8-800-222-17-16.

Когда можно заводить птиц снова

После изъятия домашней птицы некоторое время нельзя заводить новую. Возобновить содержание и разведение пернатых можно лишь после того, как завершатся ограничительные мероприятия.

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