Более 16 тысяч птиц уничтожат в Глазовском районе Удмуртии из-за птичьего гриппа

Подворовые обходы в Ижевске и Завьяловском районе пока не закончились. Фото: Роман Габдрахманов @id505929056

В Глазовском районе Удмуртии уничтожат более 16 тысяч голов птиц из-за ситуации с высокопатогенным птичьим гриппом. Об этом заявил начальник главного управления ветеринарии республики Роман Габдрахманов.

Напомним, ранее в Глазове обнаружили вирус высокопатогенного птичьего гриппа. На данный момент от инфекции погибло более сотни чаек. В ходе подворового обхода в Глазове насчитали 1298 голов, в Глазовском районе – 1910 и на крестьянско-фермерском хозяйстве, которое попало в неблагополучную территорию, – 12 795 птиц. Все это поголовье будет изъято и уничтожено. Собственникам выдадут документ об изъятии, согласно которому они смогут получить компенсацию.

На данный момент подворовые обходы в Ижевске и Завьяловском районе пока не закончились, но специалисты не сомневаются в том, что после их завершения число отправленных на уничтожение птиц значительно увеличится.

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