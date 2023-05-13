«Там было уютно»: воспоминания выпускников о школе № 90 Ижевска, которую снесут

Несмотря на аварийное состояние здания, от него все еще веет эстетикой Фото: Мария Бакланова

В Ижевске снесут один из корпусов школы № 90, расположенный по адресу улица Ленина, 82. Здание построили в 1936 году, и ремонту оно уже не подлежит. Вместо него напротив в 2027 году построят новое на 825 мест. «Комсомолка» поговорила с выпускниками школы об их детских воспоминаниях.

«У нас были клевые учителя»

Евгения училась в школе № 90 в конце 90-х – начале нулевых. В те годы в школу принимали только с пятого класса. Помещение было слишком маленьким. Девочку туда устроили, потому что было удобно добираться на занятия, а потом из школы – в художку.

«Помню первый урок, историю. И мы все были одеты, как греческие боги, и что-то разыгрывали. Урок вел наш потрясающий директор. Он был очень вольный, постоянно что-то придумывал», – говорит Евгения.

Кадр с арбузника в школе Фото: личный архив героев

В те годы школа имела статус гуманитарно-эстетического лицея. И атмосфера царила соответствующая. Даже на точных предметах у учеников развивали навыки общения: на химии шли дебаты о пользе или вреде синтетического мяса, на географии дети работали журналистами в разных районах. В день могло быть семь уроков литературы. Особенное внимание уделяли английскому: для биологии даже закупали специальные двуязычные учебники. На базе школы каждый год американцы устраивали языковой конкурс для всего города. Победители отправлялись на год стажироваться в США. И побеждали там зачастую ученики школы № 90. Евгении не повезло попасть из-за года рождения, но два одноклассника пожили в Штатах.

«Девочка, которая жила в США, хорошо владела английским. А мне нравилась математика. И мы ходили друг к другу в гости в качестве репетиторов», – рассказывает выпускница.

День Святого Валентина в школе тоже отмечали Фото: личный архив героев

С особой теплотой Евгения вспоминает атмосферу в школе. Она была очень камерной: классов немного, на всю параллель – около 30 человек. Все друг друга знали. Кабинетов было 11, причем один из них – подсобка, где приходилось ютиться. Внешне школа уже тогда была обшарпанной снаружи, зато внутри был ремонт, и даже стояли диванчики в коридорах.

«У нас были очень клевые учителя. Все были очень расслабленные. Приглашали преподавателей из УдГУ, и они общались с нами, как с равными», – рассказывает Евгения.

Даже в аварийном состоянии школа чем-то напоминает дворянский особняк Фото: Мария Бакланова

Кстати, у учителя физкультуры, который вел еще и ОБЖ, была традиция: выходить по утрам перед школой и смотреть, кто и как переходит дорогу. Если ученик нарушал правила, он получал двойку. Плохие оценки светили ученикам и в случае, если в любой точке города преподаватель замечал, как дети нарушают ПДД.

«У него была золотая фразочка, которую он произносил на одном дыхании: «Нет такого места, куда бы вы спешили настолько, чтобы нарушать правила дорожного движения». У нас девочка одна на золотую медаль выходила, так он ей наставил двоек. И ему было неважно, что ученик будет с этим делать», – говорит Евгения.

Дети даже снимались для ОРТ – заодно забыли про учебу дня на три Фото: Мария Бакланова

Выпускной проходил в банкетном зале. Собрались ученики вместе с учителями. Пели и танцевали, а потом отправились гулять.

«У нас был небольшой класс, человек 18. Как с пятого класса все вместе учились, так и шли дальше. Отметили отлично, гуляли до утра», – рассказывает Евгения.

«Доброта прямо сквозила в ней»

Ижевчанин Данил попал в школу в начале десятых, в седьмом классе. Предыдущая его не устраивала: не клеились отношения с учителями, одноклассниками… Последней каплей стала двойка за контрольную, которую он пропустил по болезни. Тогда родители перевели ребенка в школу № 90: там учился дядя Данила, и атмосфера была знакомой.

«У меня перед глазами был уже опыт, как не должно быть. И эта школа меня сразу удивила своей дружелюбной атмосферой: хорошие преподаватели, адекватные ребята», – говорит Данил.

На атмосферу здания внимания тогда не обращали, но дети говорят, что внутри было уютно Фото: Мария Бакланова

Несмотря на то, что классы уже были довольно сплоченные, Данил влился в коллектив.

«Самое теплое воспоминание – когда меня приняли в компанию. Я замкнулся после предыдущей школы, но ребята меня растормошили, взяли шефство», – говорит молодой человек.

У здания два корпуса: один аварийный, на Ленина, второй – на ул. Воровского Фото: Мария Бакланова

Учителя были добрыми. Данил предполагает, что дело в том, что школа была очень маленькой – поэтому педагоги не так сильно уставали с детьми. Запомнилась завуч, которая заодно вела у ребенка историю и была его классным руководителем.

«Очень важный момент – у нее был очень приятный, мелодичный голос. Комфортно было слушать. Это была полная невысокая женщина, очень спокойная. А доброта прямо сквозила в ней», – рассказывает Данил.

Атмосфера в коллективе была семейная, но и без хулиганских историй не обходилось. Мальчишки залезали на крышу, срывали уроки… Впрочем, атмосферу любви и взаимопонимания это не портило.

Школа очень маленькая. Наверное, поэтому там удалось создать особую уютную и камерную атмосферу Фото: Мария Бакланова

Интересно проходила физкультура. Это были не тоскливые пробежки по стадиону. Ребят водили в бассейн при Дворце спорта, они играли в волейбол и баскетбол, занимались гимнастикой, катались на лыжах и на коньках.

Выпускной прошел, как у всех, – сидели в кафе. А после небольшими компаниями разбрелись по своим делам. Данил, например, гулял всю ночь с друзьями, пел песни, наслаждался хорошей погодой.

«Там было просто уютно, и все», – коротко и емко говорит молодой человек о своей родной школе.