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Общество13 мая 2023 12:34

«Там было уютно»: воспоминания выпускников о школе № 90 Ижевска, которую снесут

На месте одного из корпусов школы № 90 в Ижевске построят новое здание
Анастасия Захарова
Несмотря на аварийное состояние здания, от него все еще веет эстетикой

Несмотря на аварийное состояние здания, от него все еще веет эстетикой

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске снесут один из корпусов школы № 90, расположенный по адресу улица Ленина, 82. Здание построили в 1936 году, и ремонту оно уже не подлежит. Вместо него напротив в 2027 году построят новое на 825 мест. «Комсомолка» поговорила с выпускниками школы об их детских воспоминаниях.

«У нас были клевые учителя»

Евгения училась в школе № 90 в конце 90-х – начале нулевых. В те годы в школу принимали только с пятого класса. Помещение было слишком маленьким. Девочку туда устроили, потому что было удобно добираться на занятия, а потом из школы – в художку.

«Помню первый урок, историю. И мы все были одеты, как греческие боги, и что-то разыгрывали. Урок вел наш потрясающий директор. Он был очень вольный, постоянно что-то придумывал», – говорит Евгения.

Кадр с арбузника в школе

Кадр с арбузника в школе

Фото: личный архив героев

В те годы школа имела статус гуманитарно-эстетического лицея. И атмосфера царила соответствующая. Даже на точных предметах у учеников развивали навыки общения: на химии шли дебаты о пользе или вреде синтетического мяса, на географии дети работали журналистами в разных районах. В день могло быть семь уроков литературы. Особенное внимание уделяли английскому: для биологии даже закупали специальные двуязычные учебники. На базе школы каждый год американцы устраивали языковой конкурс для всего города. Победители отправлялись на год стажироваться в США. И побеждали там зачастую ученики школы № 90. Евгении не повезло попасть из-за года рождения, но два одноклассника пожили в Штатах.

«Девочка, которая жила в США, хорошо владела английским. А мне нравилась математика. И мы ходили друг к другу в гости в качестве репетиторов», – рассказывает выпускница.

День Святого Валентина в школе тоже отмечали

День Святого Валентина в школе тоже отмечали

Фото: личный архив героев

С особой теплотой Евгения вспоминает атмосферу в школе. Она была очень камерной: классов немного, на всю параллель – около 30 человек. Все друг друга знали. Кабинетов было 11, причем один из них – подсобка, где приходилось ютиться. Внешне школа уже тогда была обшарпанной снаружи, зато внутри был ремонт, и даже стояли диванчики в коридорах.

«У нас были очень клевые учителя. Все были очень расслабленные. Приглашали преподавателей из УдГУ, и они общались с нами, как с равными», – рассказывает Евгения.

Даже в аварийном состоянии школа чем-то напоминает дворянский особняк

Даже в аварийном состоянии школа чем-то напоминает дворянский особняк

Фото: Мария Бакланова

Кстати, у учителя физкультуры, который вел еще и ОБЖ, была традиция: выходить по утрам перед школой и смотреть, кто и как переходит дорогу. Если ученик нарушал правила, он получал двойку. Плохие оценки светили ученикам и в случае, если в любой точке города преподаватель замечал, как дети нарушают ПДД.

«У него была золотая фразочка, которую он произносил на одном дыхании: «Нет такого места, куда бы вы спешили настолько, чтобы нарушать правила дорожного движения». У нас девочка одна на золотую медаль выходила, так он ей наставил двоек. И ему было неважно, что ученик будет с этим делать», – говорит Евгения.

Дети даже снимались для ОРТ – заодно забыли про учебу дня на три

Дети даже снимались для ОРТ – заодно забыли про учебу дня на три

Фото: Мария Бакланова

Выпускной проходил в банкетном зале. Собрались ученики вместе с учителями. Пели и танцевали, а потом отправились гулять.

«У нас был небольшой класс, человек 18. Как с пятого класса все вместе учились, так и шли дальше. Отметили отлично, гуляли до утра», – рассказывает Евгения.

«Доброта прямо сквозила в ней»

Ижевчанин Данил попал в школу в начале десятых, в седьмом классе. Предыдущая его не устраивала: не клеились отношения с учителями, одноклассниками… Последней каплей стала двойка за контрольную, которую он пропустил по болезни. Тогда родители перевели ребенка в школу № 90: там учился дядя Данила, и атмосфера была знакомой.

«У меня перед глазами был уже опыт, как не должно быть. И эта школа меня сразу удивила своей дружелюбной атмосферой: хорошие преподаватели, адекватные ребята», – говорит Данил.

На атмосферу здания внимания тогда не обращали, но дети говорят, что внутри было уютно

На атмосферу здания внимания тогда не обращали, но дети говорят, что внутри было уютно

Фото: Мария Бакланова

Несмотря на то, что классы уже были довольно сплоченные, Данил влился в коллектив.

«Самое теплое воспоминание – когда меня приняли в компанию. Я замкнулся после предыдущей школы, но ребята меня растормошили, взяли шефство», – говорит молодой человек.

У здания два корпуса: один аварийный, на Ленина, второй – на ул. Воровского

У здания два корпуса: один аварийный, на Ленина, второй – на ул. Воровского

Фото: Мария Бакланова

Учителя были добрыми. Данил предполагает, что дело в том, что школа была очень маленькой – поэтому педагоги не так сильно уставали с детьми. Запомнилась завуч, которая заодно вела у ребенка историю и была его классным руководителем.

«Очень важный момент – у нее был очень приятный, мелодичный голос. Комфортно было слушать. Это была полная невысокая женщина, очень спокойная. А доброта прямо сквозила в ней», – рассказывает Данил.

Атмосфера в коллективе была семейная, но и без хулиганских историй не обходилось. Мальчишки залезали на крышу, срывали уроки… Впрочем, атмосферу любви и взаимопонимания это не портило.

Школа очень маленькая. Наверное, поэтому там удалось создать особую уютную и камерную атмосферу

Школа очень маленькая. Наверное, поэтому там удалось создать особую уютную и камерную атмосферу

Фото: Мария Бакланова

Интересно проходила физкультура. Это были не тоскливые пробежки по стадиону. Ребят водили в бассейн при Дворце спорта, они играли в волейбол и баскетбол, занимались гимнастикой, катались на лыжах и на коньках.

Выпускной прошел, как у всех, – сидели в кафе. А после небольшими компаниями разбрелись по своим делам. Данил, например, гулял всю ночь с друзьями, пел песни, наслаждался хорошей погодой.

«Там было просто уютно, и все», – коротко и емко говорит молодой человек о своей родной школе.

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