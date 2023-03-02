В списке подлежащих капитальному ремонту школ Удмуртии заменили два объекта

Сейчас для замененных учреждений ищут подрядчиков Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Две школы из списка на капремонт в Удмуртии решили заменить на другие образовательные учреждения, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на зампредседателя республиканского Госсовета Татьяну Ишматову, которая является координатором проекта «Новая школа» от «Единой России».

«В республике заменили две школы из списка объектов капитального ремонта. Это школа №90 в Ижевске и школа в деревне Ворца Ярского района. Их заменили на школу №10 в городе Можге и школу в селе Халды Селтинского района. Все объекты находятся на контроле общественности и депутатов всех уровней», – рассказала Татьяна Ишматова.

Вице-премьер, который курирует в кабмине вопросы ЖКХ и строительства, Игорь Асабин, дополнил, что администрации Можги и Селтинского района уже готовят документацию для определения подрядчиков.

«Несмотря на сжатые сроки до очередной реперной точки, у нас есть все возможности справиться с задачей. Я напомню, у нас по пяти из шести образовательных объектов, переходящих с прошлого года, контракты действуют уже давно, еще по 4 новым объектам мы заключились уже в этом году, а 12 объектов находятся в торгах. Сейчас задача - оперативно найти ответственного исполнителя для двух замененных школ», – заявил Игорь Асабин.

Напомним, программа реализуется по всей стране. Как в ходе ВКС с Минпросвещения сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, во всех регионах до 20 марта должны определить подрядчиков. На сегодняшний день контракты уже заключили по 52% объектов. Если какие-то регионы не уложатся в срок, финансирование распределится на те субъекты, которые все успевают.

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