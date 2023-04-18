В Ижевске планируют построить новое здание школы №90

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В Ижевске выбрали площадку для строительства нового здания школы №90. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Старый корпус школы был построен еще в 1936 году. По результатам проверки его признали аварийным и подлежащим сносу. Школа расположена по адресу Ленина, 82 и новое здание находится как раз напротив этого старого корпуса.

Подрядчик уже разработал план-развития площадки, сейчас документация проходит согласование в региональном Минстрое.

«Застройщик берет на себя обязательства по разработке исходно-разрешительной документации, выполнению инженерных изысканий, разработке проектно-сметной и рабочей документации, прохождению государственной экспертизы и проверке сметной стоимости», – сообщили в ведомстве.

Для реализации плана властям нужно направить заявку на финансирование по одной из федеральных программ. По планам, строительство начнется в 2025 году, а закончится в 2027.

Учеников 5-8 классов школы №90 переведут на обучение в школу №46, остальных учащихся – в школу №90 по ул. Воровского, 146.

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