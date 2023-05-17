«Ничего хорошего о семье вам не скажут»: куда уходила мать детей, погибших при пожаре в Удмуртии, и что стало причиной мести супруга

В этом доме произошла ужасная трагедия. Фото: Алина Гужавина

Вечер 9 мая у жителей поселка Игра заканчивался по-разному – одни шли из парка, где участвовали в мероприятиях в честь Победы, другие возвращались домой, патриотично напевая «Катюшу», а жильцы с улицы Железнодорожная помогали тушить разбушевавшееся в деревянном доме пламя.

Журналист «Комсомолки» отправилась на место пожара и узнала подробности о семье, в которой погибли двое малышей.

Молодо-зелено

Найти сгоревший дом оказалось немного труднее, чем предполагалось. Он находится за углом улицы, прямо около Лозы. Обугленные и обвалившиеся бревна и доски, где-то лежит сгоревшая одежда, а прямо перед домом – небольшой народный мемориал.

Жители Игры не могли остаться равнодушными. Фото: Алина Гужавина

Жители улицы принесли мягкие игрушки, конфеты и цветы в память о погибших малышах. В тот вечер в ужасном пожаре сгорели 2-летняя девочка и 4-летний мальчик.

«О семье ничего хорошего сказать не можем, да и другие соседи вряд ли вам скажут, что они были примером. Мать (24-летняя Александра, – прим. ред.) пьющая, ветреная, она даже, мне кажется, совсем не поняла, что у нее есть дети. Ей хотелось погулять. Случалось даже такое: когда я жил в Западном (микрорайон в п. Игра – прим. ред.), она приходила с грудничком и просила посидеть с ним, чтобы самой пойти и развлечься. Да и мать ее, говорят, тоже такой была», – рассказал один из соседей.

Рядом с домом остались сгоревшие вещи. Фото: Алина Гужавина

Проходной двор

Семья приобрела дом за счет материнского капитала в прошлом году. Жители улицы даже подумать не могли, что ситуация внутри союза этой пары настолько серьезная. В один из таких вечеров супруги в очередной раз выпивали. Глава семейства Василий мирно пошел спать, а Александра отправилась со знакомыми на дискотеку в клуб. Когда Василий проснулся и понял, что жены рядом нет, собрался, завел машину и поехал ее искать.

«Поехал и попался гайцам, они его и остановили, так как пьяным за руль сел. У него и так уже условка была до этого, а тут еще эта встреча. Так что вынесли приговор ему – полгода в глазовской тюрьме», – сообщили соседи.

Пока мужчины не было дома, Александра вела разгульный образ жизни – ни в чем себе не отказывала и встречалась с мужчинами. Спустя полгода Василий вышел на свободу и узнал от соседей, как жила все это время его жена. Расстроился мужчина сильно.

«Как раз 9 мая к ним приехала молодая семья с ребенком, пожарили шашлычки, ну и, видимо, алкоголя не хватило, а магазин рядом был закрыт. Было где-то восемь вечера, когда Александра пошла в другой магазин, а Васек в это время решил хату спалить. Поджег на веранде бумагу, положил ее на диван и ушел на берег Лозы. Там его и задержали», – делятся очевидцы.

На этом диване мужчина оставил подожженную бумагу. Фото: Алина Гужавина

«Думали, что салют запустили»

Полыхнуло мгновенно, соседи даже не успели понять, что буквально в нескольких метрах от них происходит настоящий кошмар. Огонь мгновенно разошелся по сухим бревнам и доскам.

«Мы с женой тогда сидели, смотрели телевизор, вдруг что-то начало взрываться. Мы и подумали, раз праздник, то, наверное, салют запускают. Выглядываю в окно, а это, оказывается, шифер так стреляет», – поделился сосед.

Выбежать из дома, чтобы не сгореть заживо, можно было только через веранду. Мужчина, считают местные жители, думал, что дома уже никого нет, а если и есть, то наверняка успеют выбежать. Вот только спастись было практически невозможно.

Это был единственный выход из дома. Фото: Алина Гужавина

19-летняя пострадавшая, которой Александра доверила своих детей, схватила своего 2,5-месячного ребенка и, несмотря на полыхающий огонь, побежала на улицу. Они отделались ожогами. А двое малышей так и остались внутри… Их мать в этот момент покупала очередную бутылку спиртного.

Нетронутой осталась только коляска. Фото: Алина Гужавина

На помощь первыми прибежали женщина с дочкой, которые сами недавно пережили пожар, так что проигнорировать беду они точно не могли – знают по себе, насколько это страшно. Вслед за ними появились около 15 кадетов из школы № 5, спустя 15 минут приехала пожарная бригада.

«Все бегали с ведрами, помогали тушить. Казалось, что сейчас всю Лозу опустошат. Страшно было, но больше переживали о детях. До последнего не знали, что с ними происходило», – делятся соседи.

Когда от дома остались только угли, спасатели зашли внутрь и обнаружили тела погибших детей.

В тихом омуте…

Василия соседи характеризуют как спокойного и уравновешенного человека, который сорвался, лишь узнав об измене. Вот месть и обернулась трагедией.

«Если бы она была нормальной, непьющей, пускай даже если бы он и сам выпивал, так еще можно было бы его просто выгнать, он бы и мстить не стал, а тут она разгульная. Ему обидно стало от происходящего. Она живет, веселится, а он переживал за нее, ездил всегда, искал», – рассказал мужчина.

Александра, несмотря на трагедию, пить не перестала – ходит, собирает металлолом и сдает, получает деньги и на них идет за очередной добавкой спиртного. Живет она теперь у родных в Левой Кушье, а Василий находится в изоляторе временного содержания. На него завели уголовное дело за умышленный поджог.

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