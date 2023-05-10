Два ребенка погибли при пожаре в поселке в Удмуртии

В Игре загорелся жилой дом. Фото: МЧС Удмуртии

9 мая, в 20:09 в поселке Игра в Удмуртии произошел страшный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

На Железнодорожной улице загорелся жилой деревянный дом. Первая группа пожарных прибыла на место происшествия уже в 20:15. К тому времени пламя полностью объяло здание, а кровля дома обрушилась. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В огне погибли два малолетних ребенка – девочка 2021 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Также в происшествии пострадали молодая женщина 2004 года рождения и ее сын в возрасте 2,5 месяцев – они получили ожоги различной степени тяжести.

К тушению возгорания привлекли 25 пожарных и 11 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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