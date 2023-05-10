Что известно о пожаре в Удмуртии и погибших в нем детях

Тушить пожар помогали кадеты. Фото: МЧС Удмуртии

9 мая в поселке Игра в Удмуртии произошла страшная трагедия – в пожаре погибли два малыша – девочка 2021 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Свидетельница происшествия рассказала «Комсомолке» подробности.

По словам женщины, первой, кто заметил возгорание, была ее дочь. Девочка сообщила об этом семье, и они ринулись на помощь соседям – недавно они и сами столкнулись с подобным и поэтому не понаслышке знали, как страшно оказаться в такой ситуации.

«Огонь сильнее всего разошелся на крыше и со стороны веранды. Сказали, что пожарных уже вызвали. Их ждали 10–15 минут, но ощущение, что это длилось вечность», – вспоминает очевидец.

В тушении огня помимо специалистов также участвовали кадеты школы №5. Школьники вернулись с парада Победы в Ижевске. Ребята переоделись и отправились на прогулку после праздника, но вдруг заметили зарево и бросились помогать. Кадеты вместе с родителями носили воду ведрами и тушили пламя.

«Кадетам огромная благодарность просто! Там было человек 10–15 точно», – поделилась женщина.

Когда основной огонь удалось потушить, в дом зашли спасатели, а после вынесли тела погибших малышей. Матери на момент трагедии дома не было – она отправилась в магазин и оставила с детьми 19-летнюю подругу, которая пришла в гости со своим сыном. Как она выбралась из дома, жители не заметили. По официальным данным, женщина вместе с ребенком получила ожоги.

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