Походы, «Зарницы» и костры: жители Ижевска рассказали о своем пионерском детстве

Многие с теплотой вспоминают ушедшее пионерское детство. Фото: kommersant.ru

19 мая, в День пионерии, в СССР проводились торжественные линейки, шествия и концерты для школьников, зажигались, конечно же, и пионерские костры. Вступить в ряды пионерского движения было почетно. Все дети до 1991 года изучали правила, зубрили клятву и очень боялись, что их могут не принять. «Комсомолка» собрала истории своих читателей, которые рассказали о своем пионерском детстве.

Была членом интернационального клуба

Алена Орехова поступала в пионеры в начале 70-х в Ижевске. Тогда это было не так-то просто. В третьем классе детям приходилось чуть ли не экзамен сдавать, чтобы их кандидатуру рассмотрели старшие ребята.

«С нас спрашивали очень строго. Нужно было выучить не только пионерскую клятву, но и значения символики и жестов, имена пионеров-героев и историю их подвигов», – вспоминает наша читательница.

Еще и не всех принимали сразу. Сперва в них посвящали отличников и активистов, которые подавали пример. Потом клятву давали спортсмены и ударники, и только потом все остальные.

«Для меня это был очень важный день, когда старшеклассники повязали нам галстуки», – добавила ижевчанка.

Позже ее перевели в школу № 19. В ней действовала пионерская дружина имени Рубена Руиса Ибаррури, при которой находился клуб интернациональной дружбы.

Вступить в Интернациональный клуб было пристижно. Фото: rbth.ru

«Я была членом этого клуба. Чтобы туда попасть, недостаточно было хорошей успеваемости. Ты должен был хорошо знать языки, уметь излагать свои мысли на бумаге. Помню, мы переписывались с Долорес Ибаррури, матерью Героя Советского Союза. Переводили ее письма с испанского и зачитывали их на линейках. А еще самый писк был, когда вместе с одним из писем пришла посылка. В ней Долорес прислала нашему отряду в подарок железные значки. Мне достался со щитом, на котором нарисован лев. Я его сразу на вымпел прицепила, как прибежала домой после занятий. До сих пор храню», – поделилась Алена.

Она хотела бы вернуться в детство

Наталья Воробьева поделилась воспоминаниями о том, как ее принимали в пионеры.

«Это было в третьем классе. Примерно за неделю до 22 апреля у нас было собрание с членами пионерской дружины. Они выставляли на голосование кандидатуру каждого из нас. Было страшно. Да, в те годы я хорошо училась, но была одна проблема. Я иногда опаздывала на уроки. Увлекалась чем-нибудь по дороге в школу и долго шла: то собачек покормлю, то увижу нарисованные классики и решу немного попрыгать. Однажды даже забрела в детский сад, где гуляли малыши, и немного с ними поиграла. Из-за этого я очень боялась, что меня не примут в пионеры! Обошлось: пожурили, взяли обещание исправиться и дали добро. И ведь я реально с тех пор ни разу не опоздала и стала очень пунктуальной», – вспомнила наша читательница.

Вступление в пионеры было важным этапом взросления ребенка. Фото: histrf.ru

Принимали ребят в пионеры в день рождения Владимира Ленина 22 апреля 1988 года. В этот день было очень холодно, но третьеклассников это не пугало. Им хотелось показать, что они больше не октябрята, а самые настоящие пионеры. Поэтому из школы они шли в куртках нараспашку, чтобы все видели новенькие алые галстуки.

«Я с ностальгией вспоминаю свое пионерское детство с «Зарницей», кострами, праздниками, соревнованиями и слетами. Мы собирали макулатуру и металлолом, а еще помогали пожилым одиноким людям – проводили генеральные уборки у них дома и кололи и складывали дрова. Это было отличное время! Если бы сейчас вернулась в детство, я бы хотела снова стать пионером», – рассказала Наталья.

Был пионером всего год

«Так получилось, что нас принимали в пионеры без особых прелюдий. Однажды в школе нам задали выучить слова клятвы, а через несколько дней всех собрали в спортзале и повязали красный галстук. Приятно? Да. Но я не чувствовал никакой торжественной атмосферы», – поделился Андрей Перевозчиков.

Ребята гордились нося красный галстук. Фото: lenta.ru

В пионеры наш читатель попал в 1990-м году. Через год пионерская организация прекратила свое существование.

«Я хорошо запомнил нашу пионервожатую Ольгу Дмитриевну. Она была строгой. Следила за тем, чтобы все мы вели себя достойно. От нее чувствовался тот самый патриотический дух. Честно говоря, самые лучшие воспоминания о детстве у меня связаны с «Зарницей» и отрядным костром в моем первом и последнем пионерском лагере. Мы тогда набегались, а Ольга Дмитриевна нам испекла на костре картошку и весь вечер играла на гитаре для нас», – рассказал Андрей.

Потерял свой значок уже на следующий день

«Помню, пробыл я пионером всего пару дней. Я по своей дурости решил сократить путь из школы домой, ну и перелез через забор. Кто же знал, что меня увидит пионервожатая? На следующий день меня отчитали и отобрали значок. Можно было проявить себя, чтобы получить его обратно, но я этого так и не сделал», – рассказал житель Ижевска Сергей.

Не хотел быть пионером

«Я был отличником, но никогда не хотел вступать в ряды пионеров. Но тогда это было обязательно, и я, чтобы не расстраивать маму, которая работала в школе завучем, давал клятву. Будучи мальчишкой, я не придавал особой важности своему пионерскому статусу. Я ненавидел каждое утро гладить и повязывать галстук. Но это было тогда. Сейчас с большой теплотой вспоминаю далекие школьные годы. Наших учителей и то, как они нас учили быть настоящими людьми», – рассказал наш читатель Николай Бронников.

Хотела, но не стала

Были среди наших читателей и те, кому не посчастливилось примерить на себя красный галстук. А ведь желание у них было огромное.

«Я мечтала стать пионером, как моя старшая сестра. Помню, будучи октябренком, я приходила домой и звонила ей, чтобы узнать, как у нее дела. Она каждый раз говорила, что гладит галстук. И я тоже так хотела. Мечтала, что стану пионером, но не вышло. Когда я должна была наконец-то стать пионером, в 1991 году организация перестала существовать», – поделилась своей историей ижевчанка Ирина.

Однако пусть и не совсем пионерский, но девочка все же носила галстук.

«Во Дворце пионеров, куда я ходила в театральный кружок, проходили сборы детской организации «Родники». Я туда записалась, и для участия в ней мы сами шили себе галстуки. Они были двух цветов, одна половинка была голубой, а другая – красной от пионерского галстука», – вспомнила наша читательница.

Все бывшие пионеры отзываются о том времени только положительно. Хотя, возможно, что дело не столько в статусе пионера, сколько в том, что это было детство. Беззаботное и счастливое.

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