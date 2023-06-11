На ступенях собора Александра Невского в Ижевске прошел 25-ый Большой хоровой собор

Фото: скриншот из трансляции

11 июня, накануне Дня России и дня рождения Ижевска в столице Удмуртии в юбилейный 25-ый раз на ступенях собора Александра Невского прошел Большой хоровой собор. В 2023 году он был посвящен 130-летию со дня смерти Петра Чайковского, 150 -летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова и 200-летию со дня освящения собора Александра Невского.

Открывая уникальное для России мероприятие, глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил организаторов и участников проекта, а также наградил званием «‎Почетный гражданин Удмуртской республики» митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина.

В концерте на ступенях собора Александра Невского приняло участие около 600 талантливых исполнителей академической музыки. Открывали праздничный концерт композиции П.И. Чайковского в исполнении Ижевского муниципального хора имени П.И. Чайковского и республиканской Академической капеллы Удмуртии.

Как проходил в Ижевске юбилейный Большой хоровой собор смотрите в нашей трансляции.

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