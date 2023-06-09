Площадка для собак и дорожки: что появится в Березовой роще в Ижевске после ремонта в 2023 году?

В Березовой роще идет ремонт Фото: Мария Бакланова

В Ижевске идет благоустройство Березовой рощи – пространства, о котором много говорили. В прошлом году его начали ремонтировать, но что-то пошло не так, и вот наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь уже точно. «Комсомолка» побывала на месте строительства и показывает, как идут работы и что планируется сделать.

Как поживает многострадальная лестница?

В Березовой роще чувствуется, что работы идут полным ходом: с центральной дорожки убрали асфальт, лестницу перекрыли. Лежат строительные материалы, стоят заборы. Впрочем, жителям это не мешает гулять и бегать в парке.

«Поскорее бы сделали, так ждем! А то несколько месяцев уже прошло, работы не идут. Хочется скамеечки, чтобы зона отдыха здесь появилась», – говорят пенсионеры, прогуливающиеся по парку.

Часть участка перегородили забором Фото: Мария Бакланова

Залежи щебня в Березовой роще Фото: Мария Бакланова

На участке работают два подрядчика. Как рассказал главный инженер одного из них Артем Корепанов, сейчас компания занимается облицовкой лестницы и устраивает основание родника. В планах – поставить беседку возле источника, проложить линии освещения, обустроить центральную аллею.

Центральную аллею проложат заново Фото: Мария Бакланова

Уже появляются очертания будущего спуска Фото: Мария Бакланова

С лестницей возникли проблемы. Ее начали ремонтировать еще в прошлом году, но во время проведения работ выявилось заболачивание почвы. Тогда оборудовали временный спуск, а полный ремонт решили сделать в 2023 году.

Лестницу удается построить не с первой попытки Фото: Мария Бакланова

Как отметил Игорь Наумов, заместитель начальника по производству Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска, в проект лестницы внесли изменения. Изначально планировалось обустроить спуск для людей с колясками и на колясках. Но оказалось, что это невозможно. Поэтому для маломобильных сделают дорожки рядом с лестницей. Там, где нужно, их оборудуют ограждениями, уклоны сделают небольшими.

В парке работает строительная техника Фото: Мария Бакланова

Что помимо лестницы?

Изначально предполагалось, что в Березовой роще в этом году появится деревянный настил вдоль Карлутки, который назывался пафосным словом «набережная». Но от этого плана отказались.

«Было принято решение вместе с минстроем, что набережная не нужна. Очень страшное и некрасивое место, на которое много денег планировалось потратить. При этом она не несла ни архитектурного, ни эстетического смысла», – отметил Игорь Наумов.

Вместо настила решили сосредоточиться на том, что действительно нужно, – на пешеходных дорожках. Сеть в этом году сделают полностью.

Тротуары частично сделают из брусчатки. Возможно, появятся велодорожки Фото: Мария Бакланова

Также в этом году планируют проложить линии освещения, настроить систему видеонаблюдения. Недалеко от лестницы, среди деревьев, появится площадка для выгула собак.

«Благоустройство парка планируется продолжать в следующем году, но объем финансирования пока неясен. Все будет зависеть от него. В целом у нас есть проект на благоустройство парка полностью», – отметил Игорь Наумов.

Детская площадка по проекту. Фото: Центр территориального развития Удмуртии

По проекту планировали установить скульптуру Шунды-Мумы. Фото: Центр территориального развития Удмуртии

По проекту предполагалось обустроить зону для йоги. Фото: Центр территориального развития Удмуртии

Пока остаются мечтой детская площадка или красивая зона отдыха – в этом году в планах таких работ нет. Остается верить, что в 2024 на них хватит денег.

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