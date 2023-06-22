Демогоргон из «Очень странных дел» или черепашки ниндзя: кто может обитать в коммунальных раскопах Ижевска

Кто может жить в раскопках Ижевска Фото: Мария Бакланова

Наступило лето – время, когда Ижевск превращается в катакомбы. А все потому, что за короткий срок нужно успеть отремонтировать трубы, провести гидравлические испытания, положить асфальт на дороги – одним словом, успеть решить в строительный сезон все городские проблемы. Дело благое, но создает временные горожанам неудобства. «Комсомолка» решила пошутить и представить, кто бы мог вылезти из недр Ижевска во время раскопок.

Черви из «Дрожи земли» на Ленина

Обходишь раскопки – а тут такое из-под земли вылезает. Страшно? Фото: Мария Бакланова

Эта улица в районе «Ашана» была раскопана в прошлом году. Ее благоустроили, но потом пришлось вскрывать асфальт заново – по итогам гидравлических испытаний оказалось, что нужно менять около 3 км сетей.

Можно строить какие угодно догадки, но мы уверены, что под землей живут черви, как в фильме «Дрожь земли». Именно они виноваты в том, что трубы не выдержали.

Гномы с Первомайской

Гномы из «Белоснежки» работают на перекрестке Ленина и Первомайской Фото: Мария Бакланова

Если двигаться по Ленина к перекрестку с улицей Первомайской, то открываются такие масштабные подземелья, что грех не взглянуть на работу семи гномов из Белоснежки: вдруг найдется что-то ценное? Фонарик они взяли с собой по привычке, но вообще здесь он не так уж сильно и нужен.

Черепашки ниндзя спешат на помощь на Кирова

Черепашки ниндзя прыгают через раскоп на улице Кирова Фото: Мария Бакланова

На улице Кирова масштабы работ впечатляют: с одной стороны – теплотрасса, с другой – делают ливневку. А пока дорога перекрыта, из канализации выпрыгивают черепашки ниндзя, чтобы совершать свои подвиги.

Василиск на Репина

Василиск убивает взглядом – жителям на улице Репина стоит быть осторожнее Фото: Мария Бакланова

Думаете, великая битва Гарри Поттера и Василиска произошла в Хогвартсе? А мы считаем, что вполне достойной альтернативой может быть улица Репина. Не женский туалет, конечно, но мы уверены, что по канализационным трубам Василиск вполне может добраться до улицы в далеком Ижевске. А на Репина – комфортный провал, из которого можно выглянуть в поисках жертвы. Ох, не хотелось бы нам ходить по этой улице…

Демогоргон на Крымской аллее

Демогоргоны атакуют мирных гуляющих на Крымской аллее Фото: Мария Бакланова

Изнанка из «Очень странных дел» существует не только в Хоукинсе, но и в Ижевске. Вот по Крымской аллее уже вовсю разгуливают демогоргоны и пугают мирных жителей. А как еще, по вашему мнению, можно попасть в параллельный мир, если не через вот этот огромный раскоп?

Имхотеп на Ленина

Имхотеп в шоке от пейзажей Ижевска, которые он увидел при пробуждении Фото: Мария Бакланова

Не только в Египте были древние гробницы. Во время перекопов в центре тоже восстала мумия. Имхотеп вышел из могилы, огляделся, впечатлился масштабами работ не меньше ижевчан и… просто помолился своим богам, чтобы все это закончилось.

От автора

Да, мы пошутили над неудобствами, которые сейчас испытывают жители Ижевска из-за ремонтов. Но стоит помнить, что все это делается для нашего же блага. Благодаря всем проделанным за теплый сезон работам мы не замерзнем зимой, будут лучше работать ливневки и прорывы труб будут случаться гораздо реже. Так что пока терпим и, когда становится совсем невыносимо, вспоминаем наши картиночки – и на душе становится легче.