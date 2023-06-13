Новую ливневую канализацию строят на улице Горького в Ижевске

Часть тротуара в районе Дворца пионеров в Ижевске раскопали. Фото: Анастасия Захарова

На тротуаре в районе Дворца пионеров в Ижевске начались масштабные работы – часть прохода раскопали, и пройти здесь стало действительно сложным испытанием для пешеходов. Но все неудобства в итоге приведут к позитивным изменениям – на участке проложат новую ливневку от улицы Горького в сторону Милиционной и ниже, а также по самой улице Горького. Это необходимо для того, чтобы низину на улице Кирова перестало затапливать.

Работы уже начались. Фото: Анастасия Захарова

Сейчас на участке ведутся земляные работы – для труб нужен котлован глубиной до 8 метров. В то же время рабочие укрепляют столбы, через которые идут линии троллейбусов – они находятся на участке ремонта, и их глубина составляет два метра. После этого на участке проложат трубы диаметром 1-1,4 м.

На улице Горького специалисты проложат подземный тоннель, через который в будущем установят трубы. К сожалению, это станет очередными неудобствами для пешеходов. Но в ином случае пришлось бы перекрывать движение на всей улице.

«Сейчас ниже Милиционной есть коллектор в нерабочем состоянии, он в провалах. Мы его обойдем и сделаем новый. Все коммуникации были разбиты», – сообщил исполнительный директор подрядной организации Андрей Никитин.

Подрядчик выполняет работы с опережением графика. Дата сдачи объекта намечена на 1 ноября. Общая стоимость проекта – 84 млн рублей. Деньги на проведение работ застройщику выделили из федерального бюджета в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Помимо ливневки на улицах Горького и Кирова, по программе обновятся следующие объекты:

– водопровод к ЖК на улице 10 лет Октября

– канализация к ЖК в границах улиц Ленина, Камбарской и Союзной

– ливневка по улице Карла Маркса на запад по улице Кирова

– ливневка к новому жилому комплексу на улице 10 лет Октября;

– сети водоотведения к ЖК по улице Камбарской

– закольцовка сетей водоснабжения к новому ЖК в границах улиц Камбарской, Ленина и Союзной.

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