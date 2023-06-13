Подачу горячей воды приостановят в Первомайском районе Ижевска с 14 июня

Энергетики проведут ремонт теплотрассы Фото: Амир Закиров

С 9:00 14 июня до 5:00 15 июня на улице Ленина, в районе магазина «Ашан» энергетики проведут работы по замене дефектного участка теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

В указанный период специалисты заменят изношенный трубопровод длиной около 3м, а также два компенсаторных устройства диаметром 80 см.

В связи с этим жильцы домов на участке от «Ашана» до центра города, а также южных микрорайонов и Соцгорода останутся без горячей воды. Горожан просят соблюдать меры безопасности вблизи ремонтного объекта. Напомним, в период с 13 по 27 июня подачу ГВС также приостановят в 196 домах Ижевска.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Россия – это мы»: 10 ярких фото с концерта звезд в Ижевске

Жители 196 домов Ижевска останутся без горячей воды с 13 по 27 июня

Первый гендиректор ООО «Ижстройгаз» Сергей Мацко скончался в Ижевске