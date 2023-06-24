Сабантуй в Удмуртии: делимся 10 яркими фотографиями с праздника

Главные моменты «праздника плуга» в 2023 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

24 июня жители и гости Ижевска собрались на ипподроме для того, чтобы встретить славный татарский и башкирский праздник Сабантуй. Отметить окончание посевных работ пришли сотни желающих.

Фото: Сергей Грачев

Место для проведения национального праздника в этом году выбрали действительно красивое. На ипподроме гостей ждала яркая и насыщенная программа.

Фото: Сергей Грачев

Во время праздника желающие посетили конные скачки, полюбовавшись на статных и быстроногих скакунов. Кроме того, наездники удивили посетителей Сабантуя различными трюками.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

На центральной сцене ипподрома выступили творческие коллективы Удмуртии, Башкортостана и Татарстана. Артисты в ярких костюмах поразили публику чистотой своего голоса и грацией танцев!

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Также в программе республиканского Сабантуя были национальная борьба корэш, праздник чая, выставка женских головных уборов, традиционные татарские и башкирские игры и многое другое! Благодаря погоде и хорошему настроению участников праздник удался на славу!

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

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