«Сказала, что еще нарожает»: что говорят односельчане о многодетной матери, у которой погиб ребенок

Барак, в котором жила проблемная семья. Она делила его с соседями Фото: Анастасия Захарова

В феврале небольшое село Кушья в Игринском районе всколыхнуло страшное известие о гибели двухлетнего ребенка. Ситуация была просто абсурдной: мать оставила включенным чайник и ушла по своим делам. А ребенок опрокинул его на себя, получил ожоги и через несколько дней скончался.

В конце июня женщину, у которой еще пятеро детей, лишили родительских прав. «Комсомолка» съездила в Кушью и узнала, что говорят о семье местные жители.

Сама в синяках, дети голодные

Село Кушья находится рядом с железнодорожной станцией. Приезжаем на довольно уютную центральную улицу и расспрашиваем местных, где жила семья Виктории* – той самой женщины, которую лишили родительских прав. Не сразу, но нам удалось выяснить, где стоит дом, который больше похож на неухоженный барак. Он стоит на отшибе, и вокруг него заросший травой пустырь и покосившийся забор.

«Вот тут они жили. Детей, говорят, отобрали, а куда Вика исчезла, не знаю даже. Пьющая семейка была, мать с уголовниками какими-то жила», – рассказывает местная жительница.

Чтобы найти дом, нужно поплутать Фото: Анастасия Захарова

Сейчас ощущение, что в бараке никого нет: выглядит он пустым. Часть дома занимала многодетная семья, во второй половине жили соседи. Проблем семейство доставляло многим.

«Вика ходила постоянно в синяках. Мне ее жалко было: вот баба-то выбрала себе участь. А потом она как-то на моего мужа чуть не с кулаками пошла пьяная. И я поняла, что она сама заслужила», – продолжает рассказ жительница Кушьи.

А вот о детях проблемного семейства говорит с теплом: вежливые, всегда здороваются, а самая старшая – 15-летняя Алина* – даже обнималась при встрече.

«Не знаю, били их или нет. Не скажу, что на еду кидались, но кушать им хотелось», – рассказывает женщина.

У большинства жителей – благоустроенные участки. Вокруг барака семьи – пустырь, забор покосился Фото: Анастасия Захарова

Продолжаем прогулку по селу. Одна из местных жительниц рассказала, что Викторию даже пытались устроить работать посудомойкой в местную школу: директор по доброте душевной предложила заработок многодетной маме. Но, видимо, что-то пошло не так.

«Мне кажется, она просто работать не хочет», – добавляет женщина.

«Сначала ест папа, а что останется – вы»

У Вики было шесть детей. Старшей девочке Алине – 15 лет. Младший, двухлетний, погиб от ожогов в феврале. Виктория жила с мужчиной, которого все местные характеризуют однозначно: «Уголовник, постоянно сидит». От него ребятам доставалось по полной программе.

«Он их как рабов держал: «Сходите туда, принесите мне это…» Пятилетнего ребенка как-то ко мне за сигаретами послал. Постоянно пьют, гуляют, друзей зовут на пьянки. А дети голодные. Соседи то печеньки дадут, то покормить к себе позовут. А мужчина им так говорил: «Сначала папа поест, а ты потом съешь то, что останется». Бил их постоянно – за то, что шумят и путаются под ногами, не спят, когда папа пьет», – рассказывает одна из жительниц Кушьи Эльвира*.

Рядом с бараком семьи Фото: Анастасия Захарова

Соседи вызывали органы опеки в семью неоднократно. Но к их приезду Виктория тщательно готовилась: детей одевала в чистую одежду, холодильник наполняла едой. Гости убеждались, что формально вроде как все хорошо, а дети продолжали жить в аду. Пока не случилась трагедия и не погиб малыш.

«Все думали, что дело громкое, накажут, как следует. И просто условный срок дали. Тут все в шоке были, как ее проклинали. А она уже мужчину себе в Ижевске нашла, приезжала за детскими пособиями. Говорит, что еще нарожает», – возмущается Эльвира.

По словам Эльвиры, ни Виктория, ни ее муж нигде не работали. Жили на выплаты – большая семья от государства получала приличную сумму.

«Они еще такие мошенники были! Приходят в магазин, жалуются, что детям кушать нечего. Им дают еду в долг пакетами. А они это все распродавали здесь же и пили. И шли к соседям, говорили, что детям кушать нечего», – рассказывает Эльвира.

У семьи даже не было бани – детей водили к себе помыться соседи Фото: Анастасия Захарова

Детей забирали в детдом уже несколько раз. Старшая дочка, Алина, как-то признавалась Эльвире, что в детском доме лучше: там и покормят, и спать никто не мешает.

«Мне кажется, Алина уже старше меня, несмотря на свой возраст. Очень переживает за маленьких. «Ой, ладно я, как там у меня братья и сестры?» – вот такая она. Алина молодец. Она эмоциональная очень, плачет много», – рассказывает жительница Кушьи.

Алина, по ее словам, заменила детям родную мать. Она и домашними делами занималась, и следила за малышами. И тянутся дети не к маме, а к старшей сестре.

Официально

Викторию и отца погибшего мальчика лишили родительских прав. С 2019 года семья состояла на учете, а саму женщину уже не раз привлекали к административной ответственности.

Тем временем, как сообщила объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, двух старших детей собирался забрать их отец. Что будет с остальными – неизвестно, но, скорее всего, их отправят в детский дом.

*Все имена изменены

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