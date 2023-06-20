Жительницу Удмуртии осудили за смерть малолетнего ребенка от ожогов

Двухлетний мальчик скончался от полученных термических ожогов
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Игринском районе на скамье подсудимых оказалась мать, малолетний ребенок которой погиб из-за ее невнимательности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Страшный инцидент произошел 8 февраля 2023 года. Женщина находилась дома со своим двухлетним сыном. Подсудимая включила чайник и ушла из квартиры, оставив малыша совсем одного. Без присмотра родителей мальчик потянулся к чайнику и облил себя кипятком. 11 февраля 2023 года малыш скончался от полученных термических ожогов.
Женщину признали виновной по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорили к 8 месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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